Pacienti s migrénou čekají na léčbu příliš dlouho, v průměru jsou to 3 roky

Každý třetí pacient trpící migrénami čeká na profesionální léčbu více než tři roky, i když jim to mezitím zasahuje do osobního života. Může za to přetíženost specializovaných center a nedostatečné rozpočty. Vyplývá to z průzkumu, který v roce 2022 provedla organizace Migréna-help ve spolupráci s Evropskou aliancí pro migrénu (EMHA).