První pomoc při migréně. Zkuste jablko i kontrolované dýchání

Ataky migrény někdy trvají několik hodin, jindy bohužel také několik dní. Co můžete udělat pro to, aby se dostavovaly méně často a naopak rychleji odeznívaly?

Uvolnění svalů

Když nastoupí akutní záchvat migrény, může vám pomoct k oslabení jejích příznaků takzvaná progresivní svalová relaxace, díky které je možné snížit počet atak až o 45 procent.

Jak tato relaxace vypadá? Nejprve všechny svaly ve svém těle napněte a poté zase uvolněte. Informace o kurzech a videa s návodem na cvičení můžete najít na internetu.

Jablka s mořskou solí

Doma určitě najdete v košíku s ovocem skvělý prostředek, který vám při záchvatu migrény přinese rychlé zlepšení vašeho stavu. Je to obyčejné jablko.

Obsahuje totiž látky salicyláty, které jsou účinnou složkou léků proti bolesti, navíc má protizánětlivé účinky.

Tip: Nakrájejte jablko na jednotlivá sousta a posypejte je trochou mořské soli. Tento druh soli obsahuje hodně elektrolytů, které tiší křeče.

Kontrolované dýchání

Velký stres během pracovních dní může vyvolat opakující se záchvaty migrény. Abyste se rychle uvolnili a zklidnili, vyzkoušejte dechová cvičení. Hlubokým, řízeným a pomalým dýcháním aktivujete parasympatikus, klidový nervový systém.

Velmi účinné a jednoduché cvičení se skrývá pod názvem metody „4-7-11“. Postup: Při nádechu počítejte do 4, při výdechu do 7, a to po dobu 11 minut.

Espresso a citronová šťáva

Při záchvatu migrény se cévy v hlavě rozšiřují. Proto je možné využít účinky kofeinu, který způsobí, že se zase zúží.

Tip, jak rychle dostat kofein do těla: vypijte nejprve šálek espressa a poté šťávu z poloviny citronu (asi 2 lžičky). Vitamin podpoří rychlé vstřebání kofeinu, a tím zmírnění bolesti.