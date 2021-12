Pivovarský dvůr, drogerie i pronájem kanceláří. Michalik dělal byznys se švagrovou

K uzavření transakce došlo navíc podle zjištění MF DNES nejspíš bez vědomí tehdejšího zastupitelstva. To totiž schválilo pouze to, že pozemek bude prodán společnosti The Acred Group nebo jí ovládané dceřiné společnosti. Jaké? To zjevně nikdo netušil. „Nic o firmách blízkých starostovi mi v té době nebylo známo,“ přiznala třeba zastupitelka Jitka Langová. Michalik i tak dál odmítá, že by se prodejem mohl dostat do střetu zájmů.

Když jsme se na to snažili ptát, říkal, že ta paní k němu vůbec nepatří. Že ji zná z nějaké firmy. Prostě ji zapřel. jeden z úředníků dolnobřežanské radnice