Soud pustil tuneláře z Homolky. Toběrný slíbil, že povede řádný život

„Těžko si lze asi představit jasnější případ někoho, kdo by měl být podmíněně propuštěn z věznice,“ prohlásila v pátek předsedkyně senátu Simona Heranová. Podle ní Toběrný splnil všechny zákonné podmínky. Navíc měl z vězení hodnocení „v superlativech“.

Bývalý náměstek a primář, který je zkušeným hrudním a břišním chirurgem, nastoupil do věznice na Pankráci 15. prosince 2021. Na konci loňského roku tak měl vykonanou třetinu šestiletého trestu. Ve stejné době uhradil uloženou pětimilionovou sankci.

„Udělal jsem chybu, je mi to líto. Bylo to moje první zakopnutí v životě a ujišťuji vás, že bylo i poslední. Budu schopen vést řádný život. Věřte mi, že to je pro mě silné ponaučení. Není to trest jen pro mě, ale i pro mou rodinu. Bez podpory rodiny si to vůbec nedovedu představit. Během výkonu trestu se mi narodil další vnouček, chtěl bych ho vidět vyrůstat,“ řekl v pátek před soudem Toběrný.

Senát se snažil přesvědčit o tom, že už má náhled na spáchanou trestnou činnost. „Stal jsem se součástí korupčního systému. Dnes bych byl první, kdo by z toho vystoupil. Toleroval jsem neetické jednání, místo abych na něj upozorňoval,“ kál se bývalý náměstek.

Míru jeho sebereflexe zpochybňoval státní zástupce. Připomněl, že Toběrný opakovaně označoval v trestním řízení obžalobu za nepravdivou a v některých částech dokonce za „účelově lživou“.

„Teprve až v rámci dnešního veřejného zasedání odsouzený uvedl, že svého jednání lituje. Omezil se však na obecné proklamace,“ řekl žalobce.

Podle soudu nahlíží Toběrný na spáchané zločiny dostatečně. „Pokud nebude v žádných vedoucích pozicích, ale bude se věnovat lékařské praxi, nevzbuzuje to obavu, že by neměl vést řádný život,“ uvedla soudkyně.

Její senát zároveň odmítl jako „alibistickou“ nabízenou záruku spolku Diesel’s Survival Club, který organizuje kurzy sebeobrany a přežití. Spoluzakladatel David Průša před soudem sliboval, že bude s Toběrným, kterého zná řadu let, spolupracovat, a pokud by měl signál, že v jeho životě není něco v pořádku, bude to řešit.

Nápravu prokázal velmi dobře, míní soud

Toběrný v jednací síni uvedl, že by na svobodě bydlel v rodinné vile v Praze-Podolí, pokračoval na zkrácený úvazek v práci praktického lékaře v pankrácké věznici a zároveň, že má domluvené zaměstnání na chirurgické ambulanci na klinice Centrum zdraví Smíchov. Písemný příslib této práce doložil obhájce až v rámci pátečního veřejného zasedání.

Vedení Pankrácké věznice Toběrného vychválilo. Pracovat tam začal zhruba měsíc po nástupu. Prováděl vězeňské prohlídky, později vykonával práci lékaře na vazbě. Získal osm kázeňských pochval a loni o Vánocích byl dokonce v rámci odměny na několik dní propuštěn, aby mohl být doma s rodinou.

„Není důvod pochybovat, že práce vězeňského lékaře je něco, co vyžaduje vysoké nasazení a stojí hodně sil. Jeho činnost ve věznici byla rozhodně prospěšná. V jeho hodnocení opakovaně zaznívalo, že práci vykonával odborně, svědomitě a nad rámec toho, co se od něj očekávalo. Byl inspirací i pro personál vězeňské nemocnice,“ dodala předsedkyně senátu.

Toběrný si vzal od společnosti BEE Business více než padesátimilionovou půjčku, pomocí které uhradil nemocnici způsobenou škodu. „Do zástavy jsem dal činžovní dům. Ten má skoro dvojnásobnou hodnotu. Pokud se nám ho v dohledné době nepodaří prodat, propadne věřiteli,“ doplnil bývalý primář.

Státní zástupce nepovažoval transakci za dostatečně transparentní. Předsedkyně senátu si proto v pátek vyžádala smlouvu o zápůjčce. Po jejím prostudování uvedla, že vyjádření Toběrného souhlasí s tím, co je v dokumentu uvedeno.

„Vynaložil spoustu úsilí a nápravu prokázal velice dobře,“ zhodnotila jeho přístup. Zda se odsouzený korupčník skutečně polepšil, bude muset dokázat během stanovené pětileté zkušební doby.

Z vězení se zatím nedostane. Žalobce totiž podal stížnost. Žádostí Toběrného o podmíněné propuštění se tak bude ještě zabývat Městský soud v Praze.