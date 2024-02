Dbalý žádal o podmíněné propuštění z vězení. Předčasné, rozhodl soud

Podle soudu splnil Dbalý formální časovou podmínku, tedy vykonal třetinu uloženého desetiletého trestu, a to již loni v prosinci. Splněna je i prognóza vedení řádného života, když má bývalý šéf nemocnice zajištěný trvalý příjem ve formě starobního důchodu. Dbalý také uvedl, že by po propuštění bydlel u své sestry v Hostivicích a chtěl by si s ohledem na dobrou znalost angličtiny najít práci, ideálně jako průvodce.

„Lze konstatovat částečné splnění podmínky polepšení zcela řádným výkonem trestu. Pan odsouzený nastoupil (do věznice) sám, je zařazen v první prostupné skupině, pravidelně získává kázeňské odměny, je zde zaměstnán, negativně testován na návykové látky,“ konstatovala předsedkyně senátu Klára Jantošová.

Problém však vidí v přístupu Dbalého k náhradě způsobené škody, kterou soudy vyčíslily na 112 milionů korun. Exředitel ji má platit společně s dalšími odsouzenými. Částečně ji už pokrylo zpeněžení jeho majetku, který v rámci trestu propadl státu. Jedná se o necelých čtyřicet milionů korun.

Další část škody, přes 50 milionů, měla být – podle toho, co nyní zaznělo u soudu – uhrazena přes advokátní kancelář Havel & Partners. Podle Dbalého tímto způsobem hradil škodu jeho někdejší náměstek Michal Toběrný, který si údajně vzal půjčku. Toběrný žádá rovněž o podmíněné propuštění, a to u Obvodního soudu pro Prahu 4.

Dalších 10 milionů uhradil Zdeněk Beran, který v kauze Homolka vystupoval jako svědek. Dbalý v úterý v souvislosti s touto úhradou zmínil jako svou domněnku jméno Petra Kutila, odsouzeného jednatele společnosti Holte Medical, který se měl na Homolce podle rozsudku podílet na manipulaci zakázky na digitalizaci chorobopisů.

V současnosti tak podle aktuální zprávy, kterou zaslala poškozená nemocnice, zbývá v rámci škody uhradit zhruba jedenáct milionů. Dbalý před soudem řekl, že komunikaci s nemocnicí nechal na právničce. Detaily o splácení škody prý sám nemá.

„Je s podivem laxní přístup pana odsouzeného. Vyšlo najevo, že nemá vůbec přehled, jaká aktuální škoda zbývá k úhradě, kdo co platil a z čeho,“ konstatovala soudkyně. Z výslechu Dbalého podle ní také vyplynulo, že muž nemá představu, jakým způsobem by zbytek způsobené škody hradil.

„Neučinil žádné aktivní kroky, aby si zajistil pracovní uplatnění, které by odpovídalo jeho vysoké a dlouholeté kvalifikaci. Nemá žádný příslib příjmů (nad rámec důchodu, který je zčásti exekuován a zčásti z něj Dbalý platí výživné mladší dceři, která studuje vysokou školu, pozn. red.), žádné informace týkající se jeho možností. Stran úhrady škody je jeho přístup zcela pasivní,“ dodala soudkyně s tím, že „absentuje jakákoliv vůle, aby se k náhradě škody postavil čelem“. Připomněla, že se nemocnici ani neomluvil.

Soud uzavřel, že v tomto směru k polepšení Dbalého nedošlo. „Bude třeba, aby vyvinul daleko větší aktivitu. Soud proto jeho žádost o podmíněné propuštění jako předčasnou zamítl,“ vysvětlila.

2. června 2022

Choval jsem se hanebně, řekl Dbalý

Bývalý ředitel velké pražské nemocnice odsouzený za celkem šest zločinů v úterý zpytoval svědomí, když se ho soudkyně zeptala, jak se zpětně dívá na to, co páchal.

Kauza Nemocnice Na Homolce Rozsáhlý případ korupce v Nemocnici na Homolce měl podle policie tři větve. První část kauzy zahrnovala dvě zmanipulované zakázky, a sice soutěž na digitalizaci chorobopisů a nákup gama nože. Dbalý měl za „cinknuté“ tendry získat úplatek ve výši bezmála 28 milionů korun. V druhé větvi potrestaly soudy Dbalého za to, že jako šéf nemocnice přijal v letech 2008 až 2011 úplatky v celkové výši 12 milionů korun. Korupce se týkala zmanipulovaných zakázek na poradenské a konzultační služby, dále na účetní a medicínsko-právní služby a do třetice zakázek na právní služby, které poskytovala advokátní kancelář Šachta & Partners (dnes MSB Legal) spojovaná s lobbistou Ivem Rittigem. Dbalý podle rozsudku soutěže zmanipuloval tak, aby vyhrál předem domluvený vítěz. Za tyto dvě větve korupční kauzy uložil Vrchní soud v Praze Dbalému pravomocně deset let vězení, trest propadnutí majetku a povinnost podílet se společně s dalšími odsouzenými na náhradě škody nemocnici v celkové výši 112 milionů korun. Ve třetí větvi kauzy, která se týkala veřejných zakázek na dodávku zařízení pro pracoviště navigované neurochirurgie, dodávku hybridního zobrazovacího zařízení, poskytování poradenských služeb a poskytování správy a vývoje aplikací, bylo stíhání Dbalého v červnu 2022 zastaveno pro neúčelnost. Exředitel nemocnice mohl dostat maximálně dva roky navíc. Podle Městského soudu v Praze „kvůli prodloužení trestu o několik měsíců“ nemělo smysl vést další proces.

„Nechci říkat, že toho lituji, to tady slyšíte pořád. Mám spoustu času, abych o tom přemýšlel. Musím říct, že jsem se choval hanebně. Ředitelem Nemocnice Na Homolce jsem byl pět let, první tři roky byly celkem v pořádku. Pak mi pravděpodobně trošku stoupla do hlavy moje pozice. Nemocnici jsem zjevně poškodil,“ uvedl.

Soudkyně mu vzápětí připomněla, že se první trestné činnosti dopustil už v březnu 2007, tedy půl roku po nástupu do funkce. Dbalý pak své původní vyjádření korigoval, ale zdůraznil, že na ředitelské místo rozhodně nenastupoval se záměrem páchat trestnou činnost. Podle něj k tomu došlo postupně.

„Začal jsem se chovat hanebně, zneužívat své pozice. Je mi to líto. Do konce života mě budou trápit výčitky, že jsem poškodil životy jiných lidí včetně své rodiny. Je to pro mě devastující, prožívám to každý den. Bylo to selhání, ztratil jsem morální integritu. Stavím se k tomu se sebereflexí, bohužel to není možné odestát,“ dodal.

Když následně žalobce navrhl jeho žádost o podmíněné propuštění zamítnout, mimo jiné i s ohledem na nevyjasněnou úhradu škody, vnímal to Dbalý úkorně. „Zamítnout žádost jen kvůli tomu, se mi zdá kruté,“ prohlásil.

Poté, co si vyslechl nepříznivé rozhodnutí soudu, že bude muset za mřížemi zůstat, ho bez protestů přijal. Vzdal se práva stížnosti. Totéž učinil státní zástupce. Usnesení je tak pravomocné. Dbalého poté eskorta odvezla zpátky do Ruzyně, kde někdejší neurochirurg aktuálně pracuje jako knihovník.