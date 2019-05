Kde se bát strážníků. V Bohdanči vybrali ve čtyřech pokuty za 1,5 milionu

Malé městečko Lázně Bohdaneč mělo dlouho pověst „českého Singapuru“, kde vládne nekompromisní městská policie. Tamní strážníci kdysi dokonce stanuli u soudu kvůli příliš tvrdým zákrokům.

Když MF DNES nyní porovnávala, které město má nejvíc strážníků a vybere nejvíc na pokutách, Bohdaneč opět vyčuhovala. Místní čtyři strážníci loni vybrali 1 352 000 korun. Na každého policistu připadá 338 tisíc korun. Museli tedy inkasovat skoro tisícovku denně a asi jako jediní si téměř vydělají na svůj plat.

Tajemnice městského úřadu v Bohdanči Taťána Maňhalová vysvětlila, že půjde většinou o pokuty za dopravní přestupky, protože místní strážníci měří z auta s radarem.

„Stoprocentně jsou to pokuty za vysokou rychlost,“ vysvětlila Maňhalová. Podle ní nejsou strážníci rozhodně nijak neúměrně přísní. „To už je minulost, to už se vyměnili ti lidé,“ dodala Maňhalová. Svého času měla bohdanečská městská policie i ženu velitelku, která se chlubila praxí v kroužku malých strážníků.

Redakce poptala čtyřicet radnic největších měst s otázkami, jak početnou mají městskou policii. Odpověděla jich polovina. Na počet obyvatel mají nejvíc strážníků Ústí nad Labem, Praha a Havířov.

Chybující člověk se ale nemusí bát, že by ho uložená pokuta zruinovala. Třeba v Přerově uložila loni městská policie podle mluvčí města Lenky Chalupové pokuty v celkové výši 2 048 000 korun za 8 944 přestupků. Průměrná pokuta tak dosáhla snesitelné výše 229 korun. V Pardubicích byla průměrná pokuta 310 korun.

V Ústí nad Labem na každých zhruba šest set obyvatel připadá jeden strážník. Není divu, když město obklopují sociálně vyloučená ghetta.

„To je skladbou obyvatel. Strážníků nám ale ubývá, i když by město chtělo jejich počet ještě navýšit,“ potvrzuje zástupce ředitele ústecké městské policie Jan Novotný.

Statistiky městských policistů v roce 2018

V Ústí je to dáno i historicky. Když tam přišel před lety nový primátor Petr Gandalovič, který předtím dělal konzula v New Yorku, rozhodl se, že své nové působiště vyčistí podobně jako legendární starosta Rudy Giuliani New York. Byl to Gandalovič, kdo v Česku zavedl termín „nulová tolerance“. Zatímco v jiných městech za popíjení alkoholu na veřejnosti popotahují snad jen bezdomovce, v Ústí za to nemilosrdně dávají pokuty. A všem.

Hodně tam také městská policie ukládala sankce za přecházení mimo přechod. Uklidnit Ústečany může to, že místní městští policisté vybírají poměrně nízké pokuty – na jednoho strážníka připadá 17 tisíc korun ročně.

Hodně oslovených měst by mělo ještě početnější sbor, kdyby to šlo. Jenže na pracovním trhu nejsou lidi. Pražská městská policie dělá mohutný nábor, přesto tam mezi roky 2017 a 2018 počet strážníků o 62 klesl. Na opačném konci statistiky jsou Opava a Liberec, kde připadá jeden strážník na 1 200 obyvatel.

Odvolali velitele. Byl hodný

Kromě náborů je tlak i na represi. V Jablonci ředitele městské policie nedávno odvolali. „Nepokutoval a strážníci byli v ulicích málo vidět,“ vysvětlila mluvčí města Jana Hajná.

V Jablonci takzvaní černí šerifové vybrali na pokutách 1,7 milionu korun, což není na čtyřicetitisícové město zase tak málo. Činili se třeba víc než ve srovnatelně velkém Děčíně (1,6 milionu). Hitem internetu se pak stal předloňský dopis ředitele městské policie v Praze 1 Miroslava Stejskala, který svým lidem také vytýkal, že málo pokutují.

„Nečinně procházet po městě se můžete v osobním volnu,“ psal jim. Nejvyšší pokuty obecně vyberou města, která buď přísně regulují parkování a mají modré zóny, nebo tam strážníci měří rychlost.

Kromě trochu extrémních Lázní Bohdaneč vybírá hodně na pokutách i Trutnov (69 tisíc na strážníka). Tamní městští policisté rovněž měří, ale aspoň mají smysl pro humor. Nejenže předem oznamují, kde budou s radarem číhat, ale podle Krkonošského deníku jednou trutnovský velitel volal do rádia, aby nahlásil „svůj“ radar, podobně jako to dělají sami řidiči. Vzhledem k sumě odvedené do městské pokladny se však šoféři spěchající na hory stejně asi nepoučili.

Vysoké pokuty na strážníka vykazují dál i Brno a Olomouc. Nízký výběr má naopak Česká Lípa, kde přistihnou maximálně jedno špatně zaparkované auto denně. Asi nejmilosrdnější jsou strážníci v Havířově. Na každého městského policistu připadá ročně jen 10 tisíc korun na pokutách, což je třeba šestkrát méně než v Brně a Trutnově a asi třicetkrát méně než v Bohdanči.

Města bez strážníků

Praha je vzhledem ke své velikosti a počtu návštěvníků s ostatními městy neporovnatelná. Zaměstnává dva tisíce strážníků (druhé je Brno s pěti sty) a ti vyberou na pokutách 50 milionů korun. Řeší také i dost specifické přestupky. Třeba minulý pátek předvedli pouličního hudebníka se třemi psy bez náhubku, který hrál na Václavském náměstí v nepovolenou dobu a tím porušil vyhlášku.

Na strážníky volal: „Ty psi vás pokoušou, koušou zlý lidi.“ Jednoho strážníka pak pes skutečně kousl. Jenom přestupků spojených s pouličním koncertováním eviduje letos pražská městská policie 129. Pražští strážníci však patří v přehledu MF DNES spíš k těm méně přísným. Za rok vybere každý průměrně 25 tisíc korun.

Existují i města, která městskou policii nemají, jako Telč zapsaná v UNESCO. Tam se teď vede debata, zda ji zřídit. „Dřív tu městská policie byla, ale některý z mých předchůdců ji zrušil. Teď přemýšlíme, jestli ji zavést, hlavně kvůli dopravě a parkování. Já sám jsem trochu rozpolcený, protože je to drahá záležitost a v zimě se město vylidní,“ říká starosta Telče Roman Fabeš.

