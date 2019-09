Otravné botičky mizí, strážníci místo nich tisknou nepromokavé pokuty

Přijet na místo, zdokumentovat přestupek, ručně vypsat předvolánku, namontovat botičku, pak znovu přijet, sundat ji, dohadovat se s řidičem a dořešit veškerou administrativu. Není divu, že strážníci už od nasazování botiček pozvolna upouštějí.

Třeba v Mikulově je obouvají už jen výjimečně. Místo nich testují novinku - speciální termotiskárny na pokuty.

„Usnadňují práci s ručním vypisováním v terénu. Záznam o přestupku s předvolánkou strážníci píší do iPadu na ulici. Jako důkaz vkládají i fotky. Vše se automaticky uloží a my to hned vidíme v počítači,“ popisuje šéf městských policistů v Mikulově Jiří Hamerník.

Z termotiskárny, krabičky vysoké asi pět centimetrů, strážníci přímo na místě jednoduše vytisknou předvolánku pro nepřítomného řidiče a přilepí ji na boční sklo auta.

Jakmile řidič výzvu objeví, přijde na služebnu přestupek vyřešit. Nálepky jsou odolné vůči veškerým vlivům počasí – nerozmočí se, na slunci neblednou, text se neztrácí, navíc jdou z auta dobře odstranit, takže nezanechávají žádné stopy či skvrny.

Právě díky nim strážníci omezili používání botiček. Ty totiž často blokovaly i ostatní řidiče kvůli autům, která špatně zaparkovala v křižovatkách nebo ve vjezdech domů. A než se podařilo přestupek vyřešit, trvalo to zbytečně dlouho.

Nový systém, i když je založený hlavně na ochotě potrestaných řidičů, funguje překvapivě dobře. Za první měsíc vydali strážníci 206 předvolánek a jen 35 lidí zatím nepřišlo na služebnu přestupek vyřešit. S těmito hříšníky se tak nejspíš bude muset „poprat“ městský úřad ve správním řízení.

Nicméně botičky zatím z mikulovských ulic úplně nezmizí. Strážníci si je nechávají kvůli cizincům. Pokud ti z místa odjedou, pokuty se od nich vymáhají mnohem obtížněji.

Řidiči už nemusí čekat na příjezd hlídky

To ve Znojmě se s botičkami rozloučili úplně už před rokem. „Chceme, aby se strážníci soustředili spíše na bezpečnost a pořádek ve městě a méně na věci, které lidi otravují a nepřinášejí moc velký efekt. Jednou z takových věcí jsou právě botičky,“ vysvětluje znojemský starosta Jan Grois (ČSSD).

„Věřím, že se jedná o konstruktivní řešení. Pozitivním efektem opatření je mimo jiné větší vstřícnost vůči občanům a turistům,“ dodává Grois.

Systém funguje podobně jako v Mikulově, s tím rozdílem, že je třeba přestupek vypisovat ručně, což řešení prodlužuje. I tak jsou strážníci spokojení. „Časově je to pro nás určitě výhodnější. My se můžeme věnovat jiné práci,“ potvrzuje Petr Hladký, manažer prevence kriminality znojemských strážníků.

Podle něj je systém příznivější i pro řidiče. Nemusí čekat na příjezd hlídky, která by botičku odmontovala, ale můžou si přestupek vyřešit v době, kdy se jim to hodí.

„Ve výzvě napíšeme lhůtu, ve které se člověk musí dostavit k vyřešení přestupku. Je pak na něm, jestli se mu to bude hodit cestou do práce, nebo večer po ní,“ říká Hladký s tím, že znojemští hříšníci dokonce nemusí ani chodit na služebnu. Stačí, když přestupek vyřeší se strážníkem, kterého potkají na ulici.

Botiček postupně ubývá i v Brně. V roce 2017 jich strážníci rozdali 4 152, loni už o dvě stovky méně a letos čekají další úbytek. Podle mluvčí zdejších strážníků Terezy Kadrnožkové je však na rozdíl od Znojma nereálné, že by z Brna zmizely úplně. „Musíme je použít třeba u aut, u kterých má policie zájem, aby zůstala na místě. Třeba při podezření z trestného činu,“ dává příklad Kadrnožková.

Podle ní navíc některé případy bez botičky ani vyřešit nejdou. „Pokud některý řidič páchá přestupky opakovaně a výzvy k projednávání přestupků se míjí účinkem, tak je botička opravdu jediná šance, jak se s tím člověkem fyzicky potkat. Ve chvíli, kdy ji na autě objeví, nemá jinou možnost než nás zavolat,“ poznamenává mluvčí brněnských strážníků.