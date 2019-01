Tátové od rodin i gauneři. Podezřelí z vraždy pumpařky byli „známé firmy“

„Budeme tu bydlet jen chvíli, hledáme si vlastní byt,“ vysvětloval třicetiletý D. Š. správci rekreačního areálu u jezera ve Vojkovicích na Mělnicku. Přistěhoval se sem s těhotnou partnerkou zhruba před dvěma měsíci. Do malého bytu s výhledem na jezero si pro něj v noci na úterý přišla policejní zásahovka. Policie jej podezřívá z vraždy čerpadlářky Jany z benzinky v nedaleké Nelahozevsi, stejně tak i druhého muže s iniciálami I. H. z Kralup nad Vltavou.

„Jsem rád za poslední šanci, nechci to zkazit, vážím si vás, i když jsem na to teď sám,“ napsal v lednu – zhruba měsíc po vraždě – I. H. své rodině na sociální síti. „Ty to dáš, věřím ti, máš nás. Už bude jenom líp,“ odepsala mu vzápětí příbuzná. Nedal a nebude. Od úterka mu hrozí stejně jako komplicovi D. Š. za vraždu až dvacetiletý nebo výjimečný trest.

Přespávali po kempech

Policie oba sebrala naráz, jednoho ve Vojkovicích, druhého v nedalekých Kralupech. „Bylo po jedenácté večer, když sem přijelo několik policejních aut a zásahovka. Měli v rukou železné tyče, asi chtěli vchod vypáčit,“ říká MF DNES Otokar Przeczek, majitel areálu, ze kterého je to na čerpací stanici, kde se vražda stala, jen pár minut cesty přes pole.

Od rána jsou dveře do řadového domku – druhé zkraje – zapečetěny a před domem stojí policejní auto. Za oknem bytu měla dvojice umělou slunečnici, přede dveřmi naskládanou hromadu nařezaného dříví. „Všichni si tu topíme v bytech kamny. On denně řezal dříví, přítelkyně už nic dělat nemohla, vypadala, že každým dnem porodí,“ popisuje sousedka.

Mladá dvojice neměla několik měsíců vlastní bydlení. Přespávali po kempech a jejich posledním bydlením byl řadový domek nad jezerem sloužící k víkendovým i dlouhodobým pronájmům. „Ubytoval jsem je na doporučení místních, nepřipadali mi divní, platili včas, nic mi nedluží. Říkali, že předtím bydleli v kempu ve Veltrusech,“ dodává Przeczek.

Říkal jsem policii, že to jsou oni

V autokempu u Vltavy jsou k pronájmu skromné dřevěné chatky. „Pronajali si tu chatku číslo deset, za noc platili tři stovky,“ říká majitel kempu. „Když jsem poprvé viděl video z přepadení pumpy, hned jsem si řekl, že to jsou oni, a byl jsem o tom přesvědčený celou dobu,“ dodává.

Policie do kempu přijela hned po vraždě vyslýchat ubytované nájemníky. Často jde o sociálně slabší a dělníky z Ukrajiny. „Brali všem DNA, dělali stěry. Hned ten den jsem jim říkal, že si myslím, že pumpu přepadli. Měli stejný batoh a podobné pohyby a chůzi,“ vysvětluje majitel.

VIDEO: Děkuji policii, říká majitel benzinky k dopadení podezřelých z vraždy čerpadlářky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kromě Vojkovic policie v noci na úterý zasahovala i v nedalekých Kralupech nad Vltavou, odkud údajně pochází druhý z pachatelů. Policie zatím nechce k zadržení prozradit žádné detaily, nepotvrdila ani to, jestli pachateli jsou dva muži, či jde o muže a ženu. Hned od počátku totiž pracovala s verzí, že vrahovým komplicem je žena.

Tuto možnost kriminalisté prověřovali právě kvůli zvláštní (taneční) chůzi jednoho z pachatelů. „Může potvrdit jen to, že policie zadržela dva podezřelé,“ řekl mluvčí středočeské policie Zdeněk Chalupa.

Podle informací MF DNES se však jedná o dva muže, oba mají údajně velmi pestrou kriminální minulost a zejména v Kralupech jsou díky tomu známí.

Sbírka pro rodinu Obec Vražkov, kde zavražděná čerpadlářka žila, vypsala na pomoc rodině sbírku. „Na účtu je nyní několik desítek tisíc korun,“ řekla v úterý starostka Jaroslava Smetanová.

Policie v úterý před sedmou hodinou večer přivezla do rekreačního areálu ve Vojkovicích zpátky podezřelého D. Š. a celé okolí uzavřela. Na místo se vrátili i policejní technici. Podle informací MF DNES měl na místě podezřelý svého advokáta.

Policie tak pravděpodobně přijela zajišťovat další důkazy. Jednou z možností je, že byla hledat vražednou zbraň. Zadrženým pachatelům hrozí patnáct až dvacet let vězení, případně výjimečný trest. O tom, zda podezřelí skončí ve vazbě, rozhodne soud ve středu.

Osudná noc

Čerpací stanici přepadla dvojice 3. prosince před půl třetí ráno. Osmapadesátiletá pumpařka Jana v tu dobu myla tankovací stojany, a ačkoliv se v noci na benzince zamykala, ten den už to nestihla.

Jakmile se s kbelíkem vrátila za pult, vtrhl dovnitř maskovaný lupič v kukle, natáhl zbraň a ženu zastřelil. Ta před ním sice utekla do zadní místnosti pumpy, která slouží jako sklad, a zavřela za sebou dveře.

Vrah je prostřelil. Celé přepadení trvalo čtyřicet sekund a dvojice si z pumpy odnesla pokladnu se zhruba deseti tisíci korun a karton cigaret.