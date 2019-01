Drsná vražda čerpadlářky. Postřelili ji skrz dveře a nechali vykrvácet

Řemeslníci v úterý dopoledne pověsili na panty nové dveře čerpací stanice u Nelahozevsi. Ty staré prostřelil lupič, když v prosinci s komplicem vtrhl na benzinku a zabil 58letou čerpadlářku. Zatímco policie po vrazích stále pátrá, benzinka už několik dní znovu funguje. Už ale není nonstop.

„Právě venku domyla stojany, za provozu přes den to dělat nemůžeme, na to nemáme čas, kolik je tu zákazníků. Takže se myjí saponáty vždy při noční směně,“ líčí žena, která na pumpě obsluhuje už asi čtyři roky.

„Jana vešla dovnitř, pod pult postavila kýbl s vodou a nejspíš šla zavřít vchodové dveře. Dělala to tak vždycky, byla opatrná,“ dodává.

Ten osudný den 3. prosince 2018 to ale nestihla. Přesně v 2:36 na benzinku vběhl maskovaný muž s pistolí v ruce.

Čerpadlářka se před ním snažila schovat, vběhla do zadní místnosti, která slouží jako sklad. A zabouchla za sebou dveře.

Lupič ale okamžitě střílel. Proč, není jasné. Každopádně podle videa z bezpečnostní kamery uvnitř pumpy se žena snažila před lupiči skutečně jen ukrýt.

Sklad je jen pár kroků od prodejního pultu, není velký, jen zhruba čtyři krát čtyři metry. Po okrajích místnosti je v regálech vyskládané zboží a hned za dveřmi malý stolek, na kterém je telefon. Dveře do něj byly klasické interiérové, kulku, která jimi pronikla, vůbec nezpomalily.

Podle informací MF DNES střela proletěla a zasáhla ženu do ramene. Čerpadlářka spadla na zem. Její kolegyně se domnívají, že se při pádu udeřila do hlavy a ztratila vědomí.

„Protože jinak by se pokoušela dostat k telefonu, který nechala na stole u pokladny,“ míní obsluha. Jana zůstala ležet v zadní místnosti a po zranění vykrvácela.

Lupiči popadli pokladnu, cigarety a další věci a utekli. Ještě před tím – už s ukradenou pokladnou pod paží – ale vrah nahlédl právě za dveře do skladu, kde ležela zavražděná žena. Celé to trvalo jen 40 sekund.

„Jana se přitom zavírala vždycky, byla pedant, velmi důsledná. Zvlášť po tom, kdy ji tady už jednou přepadli,“ vzpomíná čerpadlářka. Bylo to asi před čtyřmi roky, tehdy ji ale lupič nezranil. „Od té doby dveře zamykala, na rozdíl třeba ode mě,“ dodala.

Benzinka je už zase otevřená, ale jen od pěti ráno do jedenácti večer. Noční provoz majitel Zdeněk Tetour zrušil. V úterý to však blíže nechtěl komentovat. „Nezlobte se, ale my máme takovou praxi, že se mediálně nevyjadřujeme,“ uvedl majitel, který provozuje čtyři čerpací stanice ve středních Čechách.

Ta nelahozeveská je nově napojena na pult centrální ochrany, obsluha může v krizové situaci stlačit nouzové tlačítko a zároveň v okolí jsou čidla pohybu napojená také na ochranku.

VIDEO: Kamery zachytily vraždu čerpadlářky na Mělnicku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Policie okamžitě po přepadení zveřejnila fotografie maskovaných lupičů a záběry z kamery uvnitř benzinky i venku. A požádala veřejnost, aby se ozval každý, kdo by měl tip nebo kdo tudy v té době projížděl a má třeba záběr z kamery v autě.

„Dostali jsme již stovky podnětů, všechny poznatky, stopy, oznámení prověřujeme, zatím nás to ale nepřivedlo k výsledku,“ sdělil mluvčí středočeské policie Pavel Truxa.

Jedna z verzí mluví o ženě

Policie od počátku pracuje s variantou, že vrahův komplic je žena. Usuzuje na to kvůli její zvláštní, taneční chůzi, kterou zachytily kamery. Nicméně na kameře, která zachytila jejich úprk venku, už daný člověk běží normálně.

Kriminalisté by mohli mít k dispozici komplicův otisk. Ten měl totiž rukavici jen na jedné ruce, a když v jednu chvíli uklouzl, na záběrech je jasně vidět, jak se opřel holou rukou o pult.

Z benzinky pachatelé utekli nejspíš přes přilehlé pole, kde mohli mít připravený automobil. Kriminalisté si proto vyžádali záznamy kamer na dalších benzinkách a ve městech v okolí, aby zjistili pohyb podezřelého vozidla, ale ani to zatím k ničemu nevedlo.

Policie také pátrá po batohu, který měl spolupachatel na zádech. „Jedná se o batoh značky DAKINE, v kombinaci červené a šedé barvy, s bílým nápisem ve spodním pravém rohu vnější kapsy,“ uvedl mluvčí středočeské policie Zdeněk Chalupa.