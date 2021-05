Maturanti první den testů: v matematice chyběl čas, angličtina bez problémů

„Jako matika mi celkem jde, ale to, že těch 135 minut bude málo, jsem vážně nečekal,“ napsal třeba na Twitteru David Hanus. „Přijde mi, že byly typově jiné příklady než v minulých letech, ani s přidaným časem jsem test nestihla, natož si to zkontrolovat,“ napsala zase ve facebookové skupině pro maturanty Martina Stenzlová.

Slovy „katastrofa“ nebo „hrůza“, hodnotili pondělní didaktický test z matematiky i další maturanti na sociálních sítích. Obtížnost testu spoustě z nich přišla těžší než v předchozích letech nebo jim 135 minut na 26 úloh nestačilo.

Ne všichni ale měli s testem z matematiky problém. „Času bylo za mě až až, mně osobně zbylo asi 10 minut navíc, a nedělal jsem to nějak extra rychle. Co se týče úloh, tak to víceméně bylo to, co jsem čekal. Byly tam otázky z různých okruhů, ale víceméně základy, takže ty chyby co tam mám jsou jenom z nepozornosti,“ zhodnotil maturant osmiletého pražského gymnázia Pankrác Doležal.

Většina maturantů volí dlouhodobě k povinnému testu z českého jazyka didaktický test z angličtiny. „Zájem o matematiku dlouhodobě klesá, pohybujeme se někde okolo dvaceti procent, v letošním roce je to ještě méně,“ řekla v pondělí v rozhovoru pro Českou televizi ředitelka Cermatu Michaela Kleňhová.

Vyšší zájem o matematiku je podle ředitelky Cermatu mezi studenty gymnázií a technických škol.

Test z angličtiny bez větších obtíží

S didaktickým testem z angličtiny větší problémy maturanti podle pondělních ohlasů neměli. „Celkem v pohodě, čekala jsem to horší,“ napsala na Facebooku do skupiny pro maturanty Klára Páleníčková.

„Dělal jsem celkem tři didakťáky z angličtiny, čím starší byl, tím byl jednoduší, tento mi přišel ale zatím nejtěžší,“ zhodnotil ve stejné skupině Jiří Beránek. Některým přišel test o něco málo těžší než v předchozích letech, pro jiný byl snadný i tak.

„Přišlo mi to celkem jednoduché, úlohy byly typově stejné jako v předchozích letech a času bylo dost, člověk nemusel spěchat,“ popsal maturant osmiletého pražského gymnázia Jakub Srb. Na vypracování 26 úloh měli studenti 110 minut, 40 na poslechový test a 70 minut na čtení s porozuměním.

Studenti si mohou vybrat vedle angličtiny ještě didaktický test z ruštiny, němčiny, francouzštiny nebo španělštiny, jiný jazyk než angličtinu si však letos zvolila jen pouhá čtyři procenta maturantů.

Maturanti letos dostali řadu úlev

Letošní maturanti, kteří kvůli pandemii koronaviru strávili s přestávkami rok na distanční výuce, dostali při skládání maturitních zkoušek řadu výhod právě kvůli ztížené přípravě.

Společná státní část maturit, tedy didaktické testy vypracované společností CERMAT, studentům vláda posunula o tři týdny z 3. až 7. května na 24. až 26. května a přidala mimořádný termín pro ty, kteří budou při řádném termínu v karanténě kvůli onemocnění covid-19.

Na testy z jazyků mají o 10 minut více, u češtiny to je místo 75 celých 85 minut, u testu z cizího jazyka se doba na vypracování prodloužila ze 100 na 110 minut. Na test z matematiky dostali studenti o 15 minut více, místo dvou hodin měli na vypočítání příkladů 135 minut. Slohové práce z českého a cizího jazyka zrušilo ministerstvo školství letos úplně.

Namísto známek se státní maturity navíc od tohoto roku hodnotí pouze uspěl/a nebo neuspěl/a, pro didaktický test z matematiky je minimální hodnota úspěšnosti 33 procent a u angličtiny 44 procent.