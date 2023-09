Z Markéty na Markétku, přichází změna matrik. Poplatky vzrostou trojnásobně

Co bude největší změnou?

Digitalizace. Vzniká e-matrika, jednotný matriční informační systém, který nahradí lokální systémy vedené na matrikách. Od roku 2027 si můžete požádat o matriční doklad na kterékoliv matrice a ta vám ho musí vydat. Takže i když jste se narodil v Praze, můžete si požádat třeba v Českých Budějovicích. Nejen o rodný list, ale samozřejmě o list oddací, úmrtní či doklad o registrovaném partnerství.

Lidé nemusí cestovat a úřady nebudou muset nic nikam posílat. Systém bude jednodušší a posune nás o krok blíž k efektivní veřejné správě.

Proč až 1. leden 2027?

Je to dostatečná lhůta, aby se matriční úřady mohly připravit a propojit všechny stávající systémy. Jiné změny ale přijdou dřív. Zákon bude platit od 1. ledna 2024.

Další změna se týká registrovaného partnerství.

Ano, nyní mohou zájemci o něj uzavírat registrované partnerství jen na úřadech ve 14 krajských městech. Teď to bude možné na kterémkoliv matričním úřadě.

Uvolňuje zákon pravidla i pro uzavírání manželství?

Už nebude platit podmínka trvalého pobytu alespoň jednoho ze snoubenců v nematriční obci, aby mohl prohlášení o vstupu do manželství přijmout starosta obce.

Doteď to bylo často tak, že pokud neměl snoubenec trvalý pobyt, musel do obce dojíždět starosta z města, kde mají matriku. Snoubenci nechápali, proč se to váže na pobyt, když v obci bydlí, znají tamního starostu a ten je nemůže oddat. Touto novelou se to vyřeší. Nově může oddávat i starosta v obci bez matriky.

Proč už nemusí být u obřadu matrikářka?

Pětadvacet let jsem na matrice pracovala a vždycky jsem byla proti sňatkům bez matrikářky. Pak za mnou začali chodit starostové z pražských městských částí a říkali – máme u nás krásné místo, ale nemůžeme tam oddávat, nejsme matriční úřad a nemáme matrikářku. Narážíme na to, že matrikářka má svůj obvod, spoustu práce a k sousedům, kde matrika není, nepřijede.

Máme totiž zhruba 6 250 obcí, kde se může oddávat, ale jen 1 260 matričních úřadů. Stejně tak se nedostatek matrikářek projeví, když je nějaké krásné datum, klasicky shoda čísel. Tak se stalo, že jste často nesehnal matrikářku, to se teď změní.

Ale pozor, oddávající bude muset mít matriční zkoušku, aby vše proběhlo tak, jak má, a snoubenci musí předložit osvědčení k uzavření manželství.

Takže je to usnadnění obřadu?

Teď už nebude nutné to, co se dělo doteď, tedy že snoubenci přišli ve čtvrtek se svědky na úřad, tam proběhne formálně svatba, pak odjedou na nějaké pěkné místo a v sobotu s rodinou a přáteli proběhne svatba, třeba s nějakým pastorem, reverendem, kamarádem starostou, ale už jen jako divadlo.

Nemůžu si přivést svého starostu z Prahy třeba na Šumavu, kde budu mít obřad?

Ne, oddávat může jen místně příslušný starosta. Ale podle pozměňovacího návrhu od kolegů nově mohou oddávat i poslanci a senátoři a to kdekoliv. Neplatí žádná jejich příslušnost podle kraje. Já byla zvolena ve Zlínském kraji, ale mohla bych oddávat třeba na Vysočině.

Další změna se týká jazyků.

Nově může proběhnout svatební obřad v jazyce národnostní menšiny. Podmínkou je, že mu oddávající a matrikářka musí rozumět.

Jedna ze změn se týká i dětí. Mají o tom, jak se budou jmenovat, rozhodovat už od 12 let.

Děti si nemohou požádat samy o přejmenování, ale mohou se vyjadřovat, pokud se jich to týká. Pro děti je jejich identita mimořádně důležitá. Pokud se tedy rozhodnou rodiče přejmenovat dvanáctiletou dceru, třeba z Marie na Ditu, tak ona s tím nově musí souhlasit.

Často dochází ke změně příjmení třeba u dětí z prvního manželství, i tam bude potřeba souhlas. Z matriční praxe ale znám příklady, kdy přišli rodiče, kteří si nechali udělat numerologický posudek a řekli, že je jejich jméno zatěžuje a chtějí změnu. S tím dítě teď může nesouhlasit. Hranice se posunula na 12 let.

Zasahují matrikáři do toho, jak se může nově narozené dítě jmenovat? Mění se nějak i tohle?

Stále se budou zapisovat jména, která existují a ve správném tvaru. Existuje známý seznam podle Ústavu pro jazyk český a soudní znalkyně jazykovědkyně Miloslavy Knappové. Stále se ale do něj dodávají nová jména.

Zákon neumožní zapsat jméno zkomolené, teď nově bude možné zapsat jména zdrobnělá i domácká. Diskutovali jsme o tom na plénu Sněmovny, že rodiče jsou často nezodpovědní a někdy se dítě jmenuje podle hrdiny oblíbeného zahraničního seriálu, ale to přece nemůže určovat matrikářka.

Sněmovna diskutovala také o náhradním mateřství.

Problematiku náhradního mateřství je potřeba řešit samostatně, ne přílepkem k matričnímu zákonu. Nejde jen o to, kdo bude zapsán v matrice jako matka a otec, je to daleko složitější téma.

Mění se i poplatky?

Na návrh poslanců dojde ke zvýšení správních poplatků, někdy až trojnásobně. Teď je to za vydání třeba rodného listu stokoruna, nově by to mělo být tři sta korun. Je to poplatek do obecní pokladny. Zvýší se i poplatek za sňatek mimo úřední hodiny a radnici. Pokud bude muset starosta s matrikářkou dojet někam na rozhlednu, na pole, většinou o víkendu. Je to náročné cestování, tak to bude z tisíce korun na tři tisíce.

Mluvíte o digitalizaci, elektronizaci. Přestanou tedy existovat matriční knihy? Tlusté svazky se zápisy, psané speciálním inkoustem?

Ty zůstanou zachovány. Dále bude možné zajít na matriku jako dnes, dál budou matrikářky do knih zapisovat speciálním dokumentním inkoustem narození, sňatky, úmrtí a registrované partnerství.