Rodič a rodič místo otce a matky. Stejnopohlavní páry dostanou nové rodné listy

„Úprava by měla mít pozitivní dopad na rovné zacházení s rodiči stejného pohlaví, což by sekundárně zlepšilo i postavení dětí těchto rodičů. Navrhovanými změnami dojde k nápravě stávajícího stavu, kdy aktuální právní úprava neumožňuje plnohodnotný zápis těchto rodičů do matričních knih, rodných listů a příslušných matričních tiskopisů,“ uvádí vnitro v důvodové zprávě k materiálu.

Matriky se s podobnými situacemi setkávají zejména v případě, kdy se dítě stejnopohlavního páru narodilo v zahraničí, aspoň jeden z rodičů je občanem ČR a rodičovství obou bylo pro Česko uznáno. Ojediněle se také úřady setkávají s případy, kdy jeden z rodičů dítěte změnil pohlaví. Dosud se situace na žádost opět řešila poznámkou v rodném listu, podle návrhu by měl být žadateli vydán rodný list podle nového vzoru.

Vyhláška by měla začít platit od letošního července, stávající tiskopisy ale budou moci matriky používat až do konce příštího roku. Pokud do takových listů budou úředníci zapisovat údaje o rodičích stejného pohlaví, budou v nich muset být změny vyznačeny. Děti s rodiči různého pohlaví budou i nadále dostávat stejné rodné listy jako doposud.

Úprava zavádí změny i u dalších formulářů, jako je například list o uzavření manželství či partnerství, a to pro případy, kdy by člověk uzavírající svazek předložil rodný list, ve kterém jsou rodiče stejného pohlaví.

Proti návrhu ministerstva se vymezila organizace Aliance pro rodinu. Ta ve středu pořádá před budovou ministerstva protestní akci proti změnám v rodných listech. Ministru vnitra Vítu Rakušanovi tak chce vzkázat, že „každé dítě chce a potřebuje matku i otce“.

Upřednostňováním tužeb dospělých podle předsedkyně Aliance pro rodinu Jany Jochové vzniká každému dítěti újma. „Odmítáme, aby pan ministr Rakušan rozdělil děti do dvou kategorií dětí. Jedny v rodném listě s mámou a tátou a druhé, bez práva na to znát svůj biologický původ,“ dodala Jochová.

Návrh vnitra reaguje na rozhodnutí Krajského soudu v Brně, u kterého se v roce 2018 rodiče dívky domáhali, aby byli místo v poznámce zapsáni v rodném listu jako otec a otec či rodič a rodič. Soud tehdy podle ministerstva konstatoval, že pokud zákon o matrikách používá pojem „rodič“, nečiní rozdílu na základě jakýchkoli pomocných charakteristik.

„Jinak řečeno, je-li osoba z právního hlediska rodičem, a to bez ohledu na to, zda takové její postavení plyne přímo ze zákona či je k jeho nabytí třeba soudního rozhodnutí, odpovídá tomuto jejímu postavení povinnost matričního úřadu zapsat ji jako rodiče do knihy narození a do rodného listu dítěte. Všechny rodiče je přitom třeba do těchto matričních listin zapsat pokud možno stejným způsobem,“ vysvětluje vnitro.

V Česku mohou páry stejného pohlaví uzavřít registrované partnerství, vstoupit do manželství jim zákon neumožňuje. Partneři mohou získat informace o zdravotním stavu svého protějšku, mohou po něm také dědit jako v manželství. Nemají ale společné jmění, ani nárok na vdovský či vdovecký důchod. Sirotčí penzi nemusí získat ani jejich potomek. Adopci zákon registrované dvojici zakazuje.