VZP ustoupila. Pacientce chce proplatit nadstandardní dávku konopí

„Jsem pověřen zde sdělit, že VZP má zájem uspokojit nárok žalobkyně. V této souvislosti žádám o poskytnutí lhůty 30 dní k vydání nového rozhodnutí,“ uvedl právní zástupce VZP Vladimír Souhrada ještě před začátkem čtvrtečního jednání. Soud mu později vyhověl - lhůtu k vydání rozhodnutí však stanovil na 15 dní. Jednání odročil na neurčito.



„Tímto řízení nekončí, pouze je dán prostor pro to, aby žalovaný mohl žalobkyni uspokojit,“ uvedla soudkyně Hana Veberová. „Proti tomuto usnesení opravný prostředek přípustný není,“ dodala. Pokud nebude Kafková s novým rozhodnutím pojišťovny souhlasit, bude jednání pokračovat.



Otec Martiny Zdeněk Majzlík je s výsledkem čtvrtečního jednání spokojen. „Určitě bude spokojená dcera i manželka,“ dodal. V praxi prý pro něj rozhodnutí znamená, že by se zbavil semen konopí, která už má nachystaná a jednou měsíčně by konopí pro dceru vyzvedl v lékárně. Ještě se však neví, jaké množství VZP Kafkové uhradí.

„V obecné rovině mohu říci, že VZP vždy postupuje tak, aby vyhověla maximu požadavků svých klientů, pokud to umožňuje platná legislativa. V konkrétním případě ale nebudeme soudu ani účastníkům řízení vzkazovat náš další postup přes média, nepřišlo by nám to slušné a seriózní,“ komentoval mluvčí VZP Oldřich Tichý.



Martina Kafková od svých sedmadvaceti let trpí roztroušenou sklerózou. Je upoutána na vozík a trpí křečemi a bolestmi. Analgetika jí už nezabírají, konopí však ano (celý příběh si můžete přečíst zde).



Už dříve se s případem obrátila na soud. Pražský městský soud pak zamítnutí pojišťovny zrušil a věc jí vrátil k opětovnému posouzení. Protože VZP žádost zamítla znovu, Martina podala další žalobu. Poté, co se po celý rok 2018 v případu nic nedělo, podala také stížnost k Ústavnímu soudu. Ten minulé úterý rozhodl, že Městský soud v Praze musí neprodleně rozhodnout.



Denně Martina konopí potřebuje šest gramů. Tři vykouří v jointech, další tři jí rodiče přidávají do jídla. „Joint je nejrychlejší způsob. Během pár vteřin odejde křeč a bolesti pominou. Pomáhá jí to i na dýchání - najednou se její hrudník dokáže rozšiřovat,“ popsal účinky její otec Zdeněk Majzlík.



Měsíčně tak žena spotřebuje přibližně 180 gramů konopí. To by ji při nákupu z lékárny vyšlo na více než třicet tisíc korun měsíčně. Její invalidní důchod přitom čítá jen něco přes devět tisíc.