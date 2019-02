Při životě ji drží šest gramů konopí denně. Proplacení léčby teď rozhodne soud

Tři gramy vykouří v jointech, zbylé tři jí pak rodiče přidávají do jídla. Kvůli roztroušené skleróze je dvaapadesátiletá Martina Kafková přes dvacet let upoutána na vozík, nejvíce ji trápí křeče a urputné bolesti. Protože má žena částečně ochrnuté dýchací a střevní svalstvo, potýká se s problémy s dýcháním i se zácpami. Kvůli těm dokonce dvakrát skončila na jednotce intenzivní péče, protože jí hrozilo roztržení střev.

Analgetika jí už nezabírají. Konopí však ano. „Joint je nejrychlejší způsob. Během pár vteřin odejde křeč a bolesti pominou. Pomáhá jí to i na dýchání - najednou se její hrudník dokáže rozšiřovat,“ popsal účinky její otec Zdeněk Majzlík.

Se zácpami Martině zase pomáhá drcené konopí přidané do jídla. „Vypadá to hrozně - třeba svíčková omáčka a nasypete tam dvě špetky takové drti. Ale chuť jídla to nijak nemění,“ dodal.



Měsíčně tak Martina spotřebuje přibližně 180 gramů konopí. To by ji při nákupu z lékárny vyšlo na více než třicet tisíc korun měsíčně. Její invalidní důchod přitom čítá jen něco přes devět tisíc.



I přesto, že lékaři ženě konopí doporučili, Všeobecná zdravotní pojišťovna léčbu uhradit odmítla – Martina podle ní nevyčerpala všechny dostupné možnosti léčby. „Zákon VZP neumožňuje poskytovat informace o tom, jaká zdravotní péče byla či nebyla poskytnuta konkrétním klientům, jaký je zdravotní stav konkretních klientů a podobně,“ reagoval mluvčí pojišťovny Oldřich Tichý.



Kromě toho, že Martinin otec ženě léčivo pěstuje sám, Martina se také obrátila na justici.

Pražský městský soud tak zamítnutí pojišťovny zrušil a věc jí vrátil k opětovnému posouzení. VZP však žádost znovu zamítla. Martina proto podala další žalobu. Poté, co se po celý rok 2018 v případu nic nedělo, podala také stížnost k Ústavnímu soudu.

Právě ten minulý týden rozhodl, že Městský soud v Praze musí neprodleně rozhodnout. „Městský soud v Praze za celý loňský rok, kdy k němu stěžovatelka podala druhou správní žalobu, vyřešil pouze otázku místní příslušnosti, řízení nařídil až poté, co se na něj obrátil Ústavní soud s žádostí o zprávu stavu řízení,“ uvedl soudce zpravodaj Jaromír Jirsa. A právě tento čtvrtek by tak měl soud řešit, zda pojišťovna Martině léčbu proplatí.

Od brnění prstů k roztroušené skleróze

Martininou velkou vášní byla už od mala hudba. Od dětství hrála na kytaru a závodně tančila. Koníček proměnila v zaměstnání, když po studiu na konzervatoři učila hrát na kytaru postižené děti.



V sedmadvaceti letech začala s manželem stavět domek, chystali se založit rodinu. Tehdy ji také poprvé začaly brnět prsty. Bylo to nepříjemné, především během hraní na nástroj, ale příliš tomu nevěnovala pozornost. Pak ovšem zakopla na úplně rovné cestě.

Lékaři jí diagnostikoval roztroušenou sklerózu. Progresivní formu. Martině se všechno sesypalo. „Velice rychle potom dostala ataku, s rukama to bylo ještě horší. Když potom přišel další záchvat, Martina dokonce na dva měsíce oslepla,“ popsal otec postup nemoci. Zhoršovala se i Martinina chůze. „Nejdřív to byla hůlka, pak francouzské hole a velice rychle skončila na vozíku,“ dodal.

Na analgetika si její tělo postupem času zvyklo a léky přestaly účinkovat. „Problém ale je, že dávka, která by vás zabila, zůstává stejná. Takže vy se k ní pomalu blížíte a někdy to můžete ‚přešvihnout’,“ vysvětlil Majzlík. Když se pak Martině v roce 2009 rozpadlo druhé manželství, vrátila se k rodičům. S sebou si přinesla konopí přibližně na měsíc, vypěstoval jí ho bývalý manžel. Brzy jí však došlo.



„Dostala se do takového stavu, že jsem nebyl schopen dostat ji z postele. Byla napnutá, celá ztvrdlá křečí a jen naříkala bolestí. Jenže ono se to stupňovalo. Dokonce mě pak prosila, abych ji nějakým způsobem pomohl zemřít, že to už nezvládá,“ popsal otec. Její kamarádi se o tom dozvěděli a konopí Martině přivezli.

„Tehdy jsem poprvé viděl, jak to účinkuje. Dvakrát si potáhla a jak byla předtím ‚zkřečovatělá’, tak se úplně uvolnila,“ nastínil Zdeněk Majzlík. Martina podle jeho slov konopí užívala už předtím, on však léčebným účinkům nevěřil. „Říkal jsem dobře, máš velké problémy a toto sis vzala jako berličku. Ale když jsem to viděl, tak jsem se musel omluvit všem, kterým jsem předtím nadával do feťáků,“ dodal.

Povědomí lidí se obrovsky změnilo

Konopí Martině doporučila i její lékařka. V Česku ho však pojišťovny běžně nehradí. Jelikož by za konopí z lékárny musela platit horentní sumy, otec ho Martině pěstuje. Stojí ho to v nejzazším případě přes tři tisíce korun ročně. Začal o tom psát i na blog.

„Uvědomoval jsem si, že jestli to budu dělat tajně, stačí, aby někdo zavolal na policii. Mně nejde o to, že bych se dostal k soudu. Ale najednou bych pro holku neměl konopí,“ vysvětlil.



Za dobu, kdy o lékařské konopí bojuje, se pak podle něj konopí pro lékařské účely nejen legalizovalo, ale zvýšil se i počet lékařů, kteří ho předepisují. „Snaží se zjistit, v čem všem to konopí pomáhá,“ dodal. To potvrzují i statistiky ministerstva zdravotnictví.

„Obrovsky se změnilo povědomí prostých lidí. Všichni jsme byli zpracovaní, že konopí je stejné svinstvo, jako je heroin či pervitin, že jsou to všechno jenom drogy a že ti, kdo je užívají, jsou feťáci,“ dodal.

Naději pak Majzlík vidí v návrhu ministerstva zdravotnictví. To koncem ledna navrhlo devadesátiprocentní úhradu konopí pro léčebné použití z veřejného zdravotního pojištění.

„Uvědomujeme si, že dnešní cena léčebného konopí může být pro některé skupiny pacientů významně zatěžující, zejména pro ty, kteří jsou v invalidním důchodu a mají nízké příjmy. Dokonce může vést k nelegálnímu domácímu ‚samopěstování’ konopí neznámé kvality, které může mít ve výsledku zásadně negativní dopady na zdraví pacienta,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Počet pacientů a lékařů Rok 2015 2016 2017 2018 Počet pacientů 30 130 125 447 Počet lékáren s uzavřenou smlouvou 2 24 28 48 Počet registrovaných lékařů 4 13 18 58

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví. Poznámka: K 28. lednu 2019 se počet registrovaných lékařů zvýšil na 74.

Pojišťovny by podle něj měsíčně hradily až 30 gramů. Pokud by pacient potřeboval větší množství, potřeboval by souhlas revizního lékaře. Návrh by podle ministerstva měl začít platit od příštího roku.