Pekarová Adamová řešila s americkými kongresmany bezpečnost i Tchaj-wan

„S někdejší šéfkou Sněmovny nás pojí nedávná zkušenost z cesty na Tchaj-wan. Shodly jsme se, že pro demokratické partnery po celém světě je životně důležité zasazovat se o zachování mezinárodního řádu založeného na společně respektovaných pravidlech a hodnotách,“ uvedla k setkání s Pelosiovou Pekarová Adamová. Na twitteru zveřejnila společnou fotografii.

Markéta Pekarová Adamová @market_a Nesmírně ji obdivuji. Stala se nejvýše postaveným americkým politikem, který Tchaj-wan navštívil za posledních 100 let. Jak sama řekla, cestou chtěla uctít demokracii a stvrdit, že svobody Tchaj-wanu - a všech demokracií - musí být respektovány.



Peking považuje Tchaj-wan za nedílnou součást Číny a návštěvy západních činitelů vyvolávají čínské výhrůžky i okázalá vojenská cvičení. Loni v srpnu po návštěvě Pelosiové zahájil Peking rozsáhlé cvičení. Pekarová Adamová s rozsáhlou delegací byla na ostrově na konci března.

S předsedy zpravodajského a zahraničního výboru americké sněmovny česká politička jednala o ruské agresivní válce na Ukrajině. Američtí partneři podle ní ocenili jasný postoj českých občanů a dlouhodobou pomoc poskytovanou ukrajinským uprchlíkům. Pekarová Adamová zase „vyjádřila vděk za součinnost při snižování energetické závislosti na Rusku,“ čehož podle ní Česká republika dosáhla právě i díky dodávkám zkapalněného zemního plynu z USA.

Na závěr se sněmovní delegace sešla s kongresmany sdruženými v Klubu přátel České republiky a vlivnou místní neziskovou organizací American Friends of the Czech Republic. Ta už téměř 30 let hájí v USA české zájmy a angažovala se i při vstupu ČR do NATO v roce 1999, uvedl mluvčí předsedkyně Martin Churavý.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny dorazila do USA 21. května a až do 26. května tam vede delegaci složenou ze zástupců Sněmovny i českých podnikatelů. Na programu měla mimo jiné návštěvu Marylandu a Georgie spolu s ministryní pro vědu, výzkum a inovace Helenou Langšádlovou.

Společně v Marylandu zahájily americko-české podnikatelské fórum. Stát na východním pobřeží USA vyniká v IT, kybernetické bezpečnosti a biotechnologiích a je známý i jako inkubátor pokročilých vědecko-výzkumných projektů, uvedl mluvčí šéfky dolní komory.