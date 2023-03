Tchajwanská média si všímají Pekarové Adamové, vyzdvihují velikost delegace

Na návštěvě ostrova, který pevninská Čína pokládá za svou provincii, bude Pekarovou Adamovou podle portálu Taipei Times po čtyři dny doprovázet předseda tchajwanského parlamentu Jou Si-kchun, aby se zdůraznila důležitost, jaká se jí přikládá.

„Úterní projev Pekarové Adamové v tchajwanské sněmovně bude první pronesený ženou v čele zákonodárného sboru země, která nemá formální vztahy s Tchaj-wanem,“ píše web.

Společné prohlášení o legislativní spolupráci bude podle webu také první, které tchajwanský zákonodárný sbor podepíše s legislativním orgánem země, s níž Tchaj-wan nemá oficiální diplomatické styky. Slavnostní podpis se očekává ve středu, uvádějí s odkazem na své zdroje Taipei Times.

Tchajwanská agentura CNA rozsáhle cituje výroky Pekarové Adamové po příletu. Českou republiku a Tchaj-wan dělí velká vzdálenost, ale sdílejí stejné základní hodnoty, a proto bude Česká republika stát při Tchaj-wanu, řekla šéfka Poslanecké sněmovny.

Uvedla, že chce, aby obyvatelé Tchaj-wanu věděli, že Tchaj-wan není izolovaný a že má mnoho přátel v mezinárodním společenství, „z nichž jeden právě dorazil“.

CNA zdůrazňuje také tvrzení Pekarové Adamové, že její delegace je největší v historii tchajwansko-českých vztahů a největší ze všech českých delegací, které cestovaly do zámoří za posledních pět let. S Pekarovou do země přicestovala delegace více než 150 lidí.

Tchajwanský ministr zahraničních věcí Joseph Wu podle CNA řekl, že návštěva šéfky české sněmovny se uskutečnila i přes varování ze strany Číny a je důkazem pevného přátelství mezi Tchaj-wanem a Českou republikou.