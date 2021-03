Vakcinolog: Jsem pro delší interval očkování, Blatný na to není odborník

Je podle vás správné prodloužit interval vakcinace ze tří na šest týdnů?

Já si myslím, že ano. Já už jsem v lednu na základě dat z Izraele analyzoval, že skutečně k tomuto prodloužení dojít může aniž by jedinci, kteří budou očkování zatím jednou dávkou byli ohroženější než lidé, kteří jsou očkovaní kompletně. Samozřejmě, že toto prodloužení je nějakým způsobem limitováno. My víme z klinických dat prováděných u genetických vakcín jak Pfizer, tak Moderna, že v rámci těch klinických studí ten interval nebyl vždy dodržován přesně těch dvacet jedna nebo dvacet osm dní a sami výrobci přiznali, že ty výsledky se vztahují až k intervalu čtyřicet dva dní tedy šest týdnů. Poslední studie z Velké Británie naznačují, že by ten interval mohl být i delší.

Podle vás tedy ten odstup více funguje?

Určitě. Rozhodně to prodloužení nevede k tomu, že by jedinci nedosáhli té důležité ochrany, a to je ochrana vůči hospitalizacím se závažným onemocněním.

Už po první dávce jsou tedy lidé chráněni natolik, aby se u nich covid-19 nerozvinul do těžkého průběhu.

Přesně tak, ale musím dodat, že k tomu dochází až čtrnáct dní po podání první dávky.

Jak si vysvětlujete argumentaci pana ministra Blatného, který je proti?

Myslím si, že má konzervativní přístup. Pan docent Blatný není vakcinolog a to téma pro něj není úplně odborně blízké.

Myslíte, že by tedy měl přehodnotit svůj přístup?

Já si myslím, že určitě. Díky prodloužení intervalu mezi dávkami máme šanci dosáhnout daleko větší proočkovanosti. Tady bych se přimlouval i za administrativu, aby ti, co dostanou první dávku a počkají si na tu druhou o něco déle, neměli handicap, že si musí počkat na svůj certifikát. Bylo by dobré to nějak propojit.

Na Liberecku se začala šířit jihoafrická mutace koronaviru. Nakazilo se jí šest celníků zřejmě při kontrole na ruzyňském letišti v Praze. Hygienici navíc odhalili dalších jedenáct pozitivních kontaktů v jejich rodinách. Je to podle vás zneklidňující zpráva nebo se to dalo čekat?

Já myslím, že se to dalo čekat. Několik málo případů šíření na českém území už bylo zaznamenáno. Můžeme čekat, že se tato mutace bude dále šířit.

Čekáte masivnější šíření? Na našem území v některých regionech převládá britská mutace, očekáváte, že i u jihoafrické mutace to bude mít takový průběh?

Mohlo by se to stát. Zdá se, že tento typ linie je mnohem infekčnější, tím pádem to šíření je pro ni daleko příznivější. Otázka druhá: když je virus infekčnější, zpravidla méně způsobuje závažná onemocnění.