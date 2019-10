Dalík a jeho pandury. Šedá eminence expremiéra Topolánka už chce z vězení

Váží až 22 tun, jezdit mohou rychlostí až 105 kilometrů v hodině, jejich nákup zaměstnal hned sedm vlád, a navíc vedl k ojedinělému odsouzení člověka, který měl svého času velmi blízko k tehdy nejmocnějšímu muži v zemi, premiéru Mirku Topolánkovi.

Řeč je o obrněných vozidlech Pandur a Marku Dalíkovi, který si řekl o úplatek půl miliardy korun, když pomůže výrobci obrněnců – společnosti Steyr, aby vláda kývla na její nabídku. Ač od té události uplynulo dvanáct let, živá je dodnes.



Před třemi týdny totiž médii probleskla zpráva, že Dalík si odseděl polovinu svého pětiletého trestu a požádal o propuštění. Soud má rozhodnout během nejbližších dnů. Dalík po celou dobu opakuje, že je nevinný, peripetie s nákupem pandurů však začaly ještě dávno předtím, než se někdejší premiérův poradce a tajemník stal jednou z nejvlivnějších lidí v zemi.

Zastavený tendr

První návrhy na nákup ozbrojených vozů, které by nahradily ty dosluhující, vzešly v roce 2003 od vlády Vladimíra Špidly a projekt se zamlouval i jeho nástupci Stanislavu Grossovi. Původně se mluvilo o nákupu víc než 400 vozů, za Jiřího Paroubka, který zpočátku obřímu tendru moc nefandil, došlo ke škrtnutí zhruba na polovinu. A tak v roce 2006 Paroubkova vláda vybrala jako vítěze rakouský Steyr, který měl dodat 199 pandurů za zhruba 20 miliard korun.

Jejich nasazení do terénu však bylo neslavné, vojáci si od začátku stěžovali na nejrůznější závady, podle některých z tehdejších armádních zdrojů však roli hrálo i to, že se vojákům nákup zdál až příliš megalomanský. Armáda pak projekt s vysvětlením, že pandury neprošly jejími testy a výrobce navíc nestíhá plnit lhůty, stopla.

Neměla potuchy

Koncem roku 2007 kvůli pozastavení miliardového obchodu hrozí mezinárodní spor, když tu se u vyjednávacího stolu s výrobcem pandurů objeví nečekaná tvář: zmíněný Topolánkův poradce Dalík.

A spolu s ním také náměstek ministryně obrany Martin Barták. Ministryně Vlasta Parkanová naopak chybí. „Vlasta Parkanová neměla odvahu k zásadním krokům. On byl schopný vyjednávač, a navíc uměl dobře anglicky,“ vysvětloval později Topolánek, proč na schůzky delegoval místo Parkanové Bartáka. Někdejšího špičkového neurochirurga, který koncem devadesátých let léčil manželku jednoho z poslanců ODS a později to dotáhl až na ministra, kolem něhož se nezdravě hromadily policií prošetřované zakázky – kromě letounů Casa nebo vozů Tatra to byly právě i pandury.

Vláda vzala Steyr na milost v roce 2009 a podepsala s ním smlouvu na nákup 107 pandurů za 14,4 miliardy korun. O obchod se ale záhy začínají zajímat čeští i rakouští vyšetřovatelé. MF DNES se podaří pořídit nahrávku, na které bývalí manažeři Steyru mluví o údajných provizích pro politické strany za nákup pandurů. Navíc se policisté dostanou k výbušné výpovědi jednoho ze zástupců Steyru.

„Dalík uvedl, že pokud máme zájem o další realizaci projektu, je prý nutná platba celkem 18 milionů eur,“ vylíčil vyšetřovatelům na jaře 2011 bývalý manažer Steyru Stephan Szücs.

Tou dobou už exministryně Parkanová nechápe, co Dalík na schůzkách vůbec dělal, Topolánek tvrdí, že o jeho účasti původně ani nevěděl. Ale pochybnosti budí také Bartákova obhajoba částky, za kterou armáda obrněnce nakupovala.

Zatímco Česko vyšel každý pandur na 134 milionů korun, Portugalsko ve stejné době jen na 40 milionů. Barták tvrdil, že české vozy jsou lépe vybavené, tehdy zveřejněné dokumenty MF DNES však mluvily o opaku.

„Tak by to nikdy neřekl“

Kauza, ve které jako svědci později vypovídali i premiér Topolánek nebo ministr Barták, se ale točí hlavně kolem Dalíkova možného žádání o úplatek.

V říjnu 2012 jednoho nedělního večera policisté Dalíka zadrží a po tři a půl roku dlouhém procesu je odsouzen k pěti letům vězení a pětimilionové pokutě. Nepomůže mu ani Topolánkova přímluva.

„Marek Dalík je těžký introvert, je to člověk extrémně opatrný a já pokládám za vyloučené, a znám ho opravdu dobře a mám ho rád, že by mezi čtyřmi nebo pěti osobami řekl větu, kterou mu ti dva přikládají jako svědeckou výpověď, že to měl říct. Já to pokládám za vyloučené,“ zastal se u soudu Dalíka Topolánek. Společný osud je pak nepřímo svedl ještě jednou, to když ve stejný den, 6. listopadu 2017, nastoupil Dalík do ruzyňské věznice a Topolánek zahájil neúspěšnou prezidentskou kampaň.

Lobbista Marek Dalík nastoupil do ruzyňské věznice (září 2016):