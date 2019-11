Soud ve Znojmě podmíněně propustil lobbistu Dalíka z vězení

Státní zástupkyně v závěrečném návrhu uvedla, že odsouzený splnil zákonné podmínky o propuštění a lze vyhovět jeho žádosti. Délku podmíněného trestu navrhla v rozmezí čtyři až pět let. Vzdala se možnost podání stížnosti, stejně jako obhájce.

„Splnil všechny zákonné podmínky, za této situace jsme vycházeli ze soudních návrhů a bylo rozhodnuté o podmíněném propuštění,“ uvedl předseda senátu Miroslav Nahodil. Doplnil, že soud bude ověřovat chování odsouzeného, bude mít přehled o jeho životě, a pokud by nastaly problémy, bude rozhodovat o tom, zda Dalík vykoná zbytek trestu ve vězení.

Dalíka zastupuje brněnský advokát Martin Klimo. „Nedopustil se žádných kázeňských přestupků, jeho chování bylo stabilně na vysoké úrovni po celou dobu výkonu trestu,“ uvedl v žádosti o propuštění Dalíka Klimo.

„Jsem si jist, že dosavadní výkon trestu příznivě ovlivnil jeho chování natolik, aby pokračoval v řádném způsobu života,“ uvedl obhájce. Doplnil, že jeho klient také zaplatil uložený peněžitý trest, tedy čtyři miliony korun. Soudce četl mimo jiné i zprávu z věznice, stálo v ní, že se Dalík choval ve výkonu trestu slušně a korektně. Z psychologického posudku vyplynulo, že výkon trestu je pro Dalíka traumatizujícím zážitkem.

„Člověk je naprosto omezen, nemůže se stýkat se svými nejbližšími, nemůže pracovat, nemůže normálně žít. Je mezi lidmi, se kterými by se za jiných okolností nechtěl ani potkat, je to neuvěřitelná zkušenost,“ uvedl Dalík na dotaz soudce, co mu vadí na výkonu trestu.

Od kauzy s obrněnými vozy Pandur uplynulo už dvanáct let. Bývalý poradce Mirka Topolánka Marek Dalík si tehdy řekl o úplatek půl miliardy korun za pomoc společnosti Steyr, za což dostal pět let vězení.

Původně byl odsouzen ke čtyřem letům odnětí svobody za to, že si při neformální schůzce k nákupu pandurů řekl v listopadu 2007 o úplatek pro někoho z české vlády. Po zástupci firmy Steyr, která obrněné vozy dodávala, žádal podle trestního spisu půl miliardy korun.

Lobbista nastoupil do vězení, odseděl si osm měsíců. Rozhodnutím Nejvyššího soudu, aby se podřízený soud znovu zabýval právním hodnocením případu, se ale dostal na svobodu.

Pražský vrchní soud mu pak trest o rok zvýšil a poslal jej za mříže za to, že podváděl, když se pokusil ze zbrojařů vylákat peníze. Uvedl je prý v omyl tím, že předstíral svůj vliv na ministry. Nejvyšší soud později odmítl Dalíkovo dovolání a Ústavní soud jeho ústavní stížnost.

Dalík si měl říct v listopadu 2007 na neformální schůzce v pražské restauraci o peníze za to, že Česká republika bude pokračovat v nákupu pandurů. Po zástupci firmy Steyr, která obrněné vozy dodávala, podle obžaloby požadoval půl miliardy korun. Předstíral, že má vliv na zakázku a také blízký vztah k představitelům české vlády, takže může ovlivnit jejich rozhodování.

Nákup pandurů v hodnotě 20,8 miliardy korun schválila v roce 2006 vláda Jiřího Paroubka (tehdy ČSSD). Topolánkův kabinet od zakázky koncem roku 2007 ustoupil kvůli porušení smluvních podmínek ze strany dodavatele. O půl roku později však rozhodl o nové zakázce, v níž Česko koupilo 107 transportérů za 14,4 miliardy korun.

Lobbista Marek Dalík nastoupil do ruzyňské věznice (září 2016):