Zakotvení manželství jako svazku muže a ženy? Většina institucí je proti

Ministr školství a právník Vladimír Balaš v připomínce za ministerstvo uvedl, že novela nestanovuje pouze jednu podobu manželství, ale zakotvuje, že pouze jedna podoba manželství musí být chráněna zákonem. „Zákonodárce tak může následně ochranu manželství rozšířit i na stejnopohlavní páry, pouze u manželství jako svazku muže a ženy by nebylo možno tuto ochranu zákonem odepřít,“ napsal.

O uzákonění možnosti uzavírání manželství lidmi stejného pohlaví se zasazuje jiná skupina poslanců, vláda se k její novele občanského zákoníku postavila už dřív neutrálně. Balaš soudí, že navrhovaná změna ústavní listiny by mohla následně vyústit do nerovného zacházení s lidmi.

Ministerstvo práce a sociálních věcí míní, že zásahy do listiny by měly být jen výjimečné. „Z občanského zákoníku jednoznačně vyplývá, že manželství je trvalý svazek muže a ženy. V tomto kontextu by se tedy navrhovaný ústavní zákon mohl jevit jako nadbytečný,“ uvedlo v připomínce, v níž vládě doporučilo zaujmout neutrální postoj.

Podle generálního sekretáře Ústavního soudu Vlastimila Göttingera by se měl ústavní pořádek měnit jen tehdy, pokud si to vyžádají historické okolnosti nebo naléhavé celospolečenské potřeby. K obsahu novelu se Göttinger vyjadřovat nechtěl.

Piráti za manželství pro všechny

Proti ústavní ochraně manželství jako svazku muže a ženy se postavili pirátští ministři pro místní rozvoj a zahraničí Ivan Bartoš a Jan Lipavský. Pirátská strana patří k hlavním zastáncům uzákonění možnosti uzavírání manželství i pro homosexuální páry.

Podle Bartoše vyvstává otázka, proč by neměly být chráněny rovněž svazky stejnopohlavních párů. „I v těchto svazcích jsou vychovávány děti, k jejichž ochraně předmětné ustanovení listiny směřuje,“ poznamenal.

Lipavský se v souvislosti s navrhovanou změnou listiny obává zhoršení životní situace pro stejnopohlavní páry. Ukotvením manželství jako svazku muže a ženy by se zmenšila pravděpodobnost, že v budoucnu bude možné manželství stejnopohlavním párům umožnit, míní.

Devět záporných stanovisek, tři kladná

Naopak kladné stanovisko poslala vládě Česká biskupská konference. Vyzdvihla především „nezastupitelný význam manželství jako svazku muže a ženy pro vznik rodiny, která tvoří nejvhodnější prostředí pro vzájemnou podporu svých členů, tedy jak pro plození a výchovu dětí, tak pro zajištění péče o stárnoucí rodiče“.

Z přehledu vyplývá, že kabinet obdržel k ústavní předloze devět záporných stanovisek a tři kladné. Dalších sedm institucí se k novele postavilo neutrálně včetně třeba ministerstva financí, podle něhož je rozhodnutí na Parlamentu. „Jedná se o rozhodnutí politické, založené na základě představ o uspořádání společnosti, které většina společnosti vnímá jako žádoucí a prospěšné,“ uvedlo.

V minulém volebním období poslanci stejné předlohy jen rozjednali. Strany vesměs nechávají v takových záležitostech svým poslancům volné hlasování.