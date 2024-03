Senát čeká vyhrocená debata, někteří nevzdávají boj o manželství pro všechny

„S Adélou Šípovou a dalšími kolegy předložím pozměňovací návrh, který by zavedl skutečné manželství pro všechny páry bez rozdílu,“ sdělil Lukáš Wagenknecht (oba SEN 21 a Piráti).

Podobně je zklamaná z varianty, která prošla sněmovnou, senátorka Hana Kordová Marvanová (ODS a TOP 09). „Hodně teď u mě záleží, jaké stanovisko vůči sněmovní úpravě zaujmou organizace, které se zrovnoprávnění párů stejného pohlaví věnují. Pokud by si to moc přály schválit, podpořím to. Ale tím, že se to schválilo v takto okleštěné podobě, tak to na dlouhou dobu znemožnilo otevření tohoto tématu znovu,“ uvedla pro MF DNES Kordová Marvanová.

Podle senátora Marka Hilšera budou senátoři se zástupci veřejných iniciativ debatovat co nejdříve. Také on si myslí, že varianta zákona s partnerstvím je nedostatečná. Nejvýraznějším spolkem podporujícím manželství pro všechny je Jsme fér. Jeho cílem je umožnit LGBT+ lidem uzavírat plnohodnotné manželství s úplně všemi právy.

Zda se bude snažit přesvědčit ještě senátory, nebo se spokojí s částečným narovnáním práv, zatím neví. Uvědomuje si, že by to možná ani nemělo cenu.

Pokud by totiž Senát udělal v zákoně jakoukoli úpravu, putoval by zpátky do sněmovny. A lze předpokládat, že poslanci by napodruhé rozhodli stejně. Znovu by o něm hlasovali, i pokud by jej senátoři úplně odmítli.

Partnerství by prošlo i v Senátu

MF DNES oslovila většinu senátorů, odpověděla čtvrtina. Z odpovědí vyplývá, že většina nakonec „partnerství“ odhlasuje, ačkoli má výhrady. „Podpořím ho, i když bych byl raději, kdyby prošla i adopce,“ poznamenal Herbert Pavera (ODS a TOP 09).

Stejně to vidí jeho kolegové z klubu Jiří Růžička a Raduan Nwelati. Poslední zmíněný předpokládá, že mladší generace politiků by stejně v budoucnu chtěla debatu o názvu partnerství a adopcích dětí znovu otevřít, tak proč to neudělat rovnou.

Naproti tomu ruku pro zákon určitě nezvedne nezařazená senátorka Jana Zwyrtek Hamplová. Tvrdí, že i přiosvojení děti ohrožuje. „Směřuje to k nepřijatelnému trendu pořizování si dětí takzvaně na zakázku, což nejen popírá základní práva dětí, ale je i samo o sobě proti přírodě. Páry stejného pohlaví plně respektuji, nemám výhrady proti úpravě majetkových otázek, ale otázka dětí je pro mne nepřekročitelnou hranicí,“ řekla Zwyrtek Hamplová.

Ocenila však, že poslanci ponechali manželství jen jako svazek muže a ženy. Senát tak pravděpodobně čeká ještě vyhrocená debata. „Senát je nepředvídatelný v tom, jak se může zachovat. Tam ta disciplína vládních stran není taková jako ve sněmovně, natož u takhle volných hlasování, jako bylo teď manželství pro všechny. Tam to může být divočejší a opravdu nejisté,“ očekává politolog Milan Školník.

Společné jmění partnerů

V názoru na takzvané manželství pro všechny nebyla jednotná ani sněmovna. Poslanci hlasovali o pěti pozměňovacích návrzích. Nakonec zvítězil kompromis předložený Jiřím Navrátilem (KDU-ČSL) a Helenou Válkovou (ANO).

Pokud by jimi navrženou podobu zákona senátoři schválili, začal by platit od ledna příštího roku. Stejnopohlavní páry by už nemohly vstupovat do registrovaného partnerství. V něm nemají v současnosti třeba společné jmění a po úmrtí partnera nemají nárok na vdovský důchod. To by se nyní mělo změnit.

Samotný název registrované partnerství navíc podle schválené novely mohou páry stejného pohlaví vnímat negativně. Slovo registrované by tak z názvu vypadlo. Oproti manželství stejnopohlavní páry nadále nezískají příbuzné, například švagry a švagrové, jejichž vztah zákon uznává.

Partnerství se také na rozdíl od svatby nadále bude uzavírat beze svědků a bez přítomnosti starosty či obecního zastupitele (jen s matrikářkou). Senátoři by měli rozhodnout do měsíce.