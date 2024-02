Senát je nejednotný, hlasování o LGBT partnerství bude divoké, míní politologové

Podle Školníka je Senát značně roztříštěný a názory senátorů a senátorek se různí také tím, že někteří z nich jsou nestraníky.

„Druhá věc je, že je současný Senát obecně konzervativnější. O návrhu se bude jednat na výborech nebo na plénu, tam ještě můžou změnit názor,“ pokračuje. Dodává, že Senát v poslední době neměl jednotný názor ani na návrhy, na kterých byla shoda třeba celé vládní pětikoalice, jako byly například důchody.

„Senát je nepředvídatelný v tom, jak se může zachovat. Tam ta disciplína vládních stran není taková jako ve Sněmovně, natož u takhle volných hlasování, jako bylo teď manželství pro všechny. Může to být divočejší a opravdu nejisté,“ vysvětlil.

S tím, že je případné schválení návrhu Senátem nejisté, souhlasí také politolog Josef Mlejnek z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

„Jak to dopadne v Senátu, se těžko odhaduje i kvůli tomu, že i ve Sněmovně bylo hlasování osobní. Pokud se nepletu, tak řada velkých klubů k tomu přistoupila tak, že je to volné hlasování, není žádná závazná stranická linie. Takže i v Senátu to asi bude podobné,“ odhaduje s tím, že s dosaženým kompromisem nejsou úplně spokojení zastánci ani odpůrci manželství pro všechny.

Málo, nebo příliš konzervativní?

Podle Školníka budou argumenty senátorů k přijetí nebo odmítnutí návrhu podobné, jaké zazněly ve Sněmovně. „Budou tam třeba argumenty o víře a tradicionalismu. Argumenty pro budou založené na potřebě zrovnoprávnění, to znamená postavit všechny na stejnou úroveň tak, jak je to v západní Evropě zcela běžné,“ říká.

Některým senátorům může podle Mlejnka vadit, že jde o kompromisní řešení, které je příliš vzdálené od představy manželství pro všechny.

„A naopak tam mohou být senátoři konzervativní, kterým to přijde i tak příliš. To znamená, že samozřejmě může být několik skupin, které k tomu mají výhrady, buď z těch pozic, řekněme, liberálních, ale i z pozic konzervativních,“ objasnil.

Jak si myslíte, že Senát naloží s návrhem na partnerství stejnopohlavních párů? celkem hlasů: 10 Návrh schválí 10 %(1 hlas) Návrh zamítne 10 %(1 hlas) Návrh upraví a vrátí zpět do Sněmovny 70 %(7 hlasů) Návrh vůbec neprojedná 10 %(1 hlas)

Vzhledem k rozpolcenosti Senátu ale připustil, že může dojít i k odmítnutí návrhu. „Pak předpokládám, že by Sněmovna přece jenom kompromis, na kterém se už před tím shodla, znovu schválila“ dodal.

Podle Školníka se návrh do Sněmovny vracet spíše nebude. „Obávám se, že tam bude malá vůle a snaha, takže spíš se bude řešit to, co přišlo ze Sněmovny, než že by návrh vraceli a chtěli ho posílit,“ řekl. Kdyby se návrh přeci jen vrátil poslancům, předpokládá Školník, že Sněmovna bude mít většinu a návrh znovu odsouhlasí.

„Oni už se podle mě k tématu nebudou chtít nějak extra vracet. Kdyby to poslancům Senát vrátil, už si budou trvat na tom, co z té Sněmovny vyšlo,“ zakončil.

Senátoři se podle něj budou zabývat především technickými nedostatky návrhu. Drobné změny mohou podle Školníka nastat i v oblasti osvojování dětí, kterou návrh nově upravuje.