Manželství pro všechny nebude. Sněmovní výbor doporučil přijetí zákona beze změn

Senát by měl podle svého výboru pro lidská práva umožnit beze změn přijetí nové úpravy partnerství stejnopohlavních párů s většinou práv, jaká mají v manželství muž a žena. Na rozdíl od nich by homosexuální partneři neměli mít možnost například osvojit si jakékoli dítě. Osvojení dítěte má být možné jen v případě, že by jeho biologickým rodičem byl jeden z partnerů.