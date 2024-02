Manželství pro všechny může zlepšit život, myslí si Češi. Vadí jen devíti procentům

To, že by se jejich život po přijetí zákona o manželství pro všechny zhoršil, si myslí devět procent Čechů. Zbylé čtyři pětiny jsou přesvědčeny o tom, že by schválení zákona s možností sňatků gayů či leseb jejich život nijak neovlivnilo. Naopak zlepšení očekává 11 procent lidí. Vyplývá to z průzkumu, do něhož se loni v říjnu zapojilo 1 021 lidí nad 18 let.