Je to ponižující handl, hodnotí LGBT právnička debatu o manželství pro všechny

„Je to handl o tom, jaká práva si ještě zasloužíme a jaká ne. Jsme občané této země jako kdokoliv jiný, platíme stejné daně a podílíme se úplně stejně na chodu této republiky. A v ústavě máme napsáno, že všichni občané jsou si rovni ve svých právech. A my v podstatě chceme jediné: dotáhnout tuto myšlenku do úspěšného konce,“ řekla právnička v úvodu Rozstřelu.

Láska je jenom jedna

„Přece láska je jenom jedna a manželství je tady pro lidi, kteří se berou z lásky. A proto i my bychom také chtěli mít možnost vyjádřit tyto hodnoty manželství a vstupovat do něj,“ pokračuje Adéla Horáková.

Podle ní stále není jasné, zda zrovnoprávnění stejnopohlavních sňatků tato Sněmovna schválí. „Velice doufám, že to projde už touto Sněmovnou. Ale když ne, tak i bez ohledu na to jsem si jistá, že tento krok jednou nastane, že to jednou v České republice projde. Je to krok, který je nevyhnutelný. A to slýchám i od odpůrců.“

„Dokonce v minulém volebním období jeden z poslanců, tuším, že z hnutí ANO, říkal na mikrofon ve Sněmovně, že tento proces asi nezastaví, ale přesto by to mohli aspoň trochu zdržovat. A to mě mrzí. Česká veřejnost, nejenom LGBT lidé, je na to přitom připravena,“ konstatuje právnička.

Z průzkumů podle ní dlouhodobě vychází, že zhruba 65 procent společnosti souhlasí s myšlenkou manželství pro všechny. „Navíc 98 procent LGBT lidí to vnímá jako prioritu a jako něco, co si přejí. No a mezi mladými lidmi je podpora ještě větší, až osmdesátiprocentní. Čili každá politická strana, která dělá politiku v horizontu delším než jedno volební období, by si toho mohla být vědoma.“

Manželství? Zelenina taky není jen zelená

Podle některých odpůrců stejnopohlavních sňatků českým homosexuálům žádné právo odpíráno není. S tím však Horáková zásadně nesouhlasí. „Vždyť nám je odpíráno právě to manželství, a to velmi, urputně. S tím přece můžeme začít a skončit.“

„Mě občas docela pobaví komentáře o tom, že máme všechna práva, nikdo nám nic nebere. Ale zcela zjevně všechna práva nemáme. My prostě máme méně práv, než má někdo jiný v této republice, a to čistě jenom kvůli tomu, koho máme rádi, koho milujeme, koho si chceme vzít a s kým chceme založit rodiny,“ myslí si Horáková.

Právnička také stále naráží na lingvistický argument odpůrců stejnopohlavních sňatků, že etymologicky slovo „manželství“ označuje svazek mezi mužem a ženou. „Víte, těch výkladů je více. Ale i kdyby… Pokud někdo souhlasí s myšlenkou rovnoprávnosti a chce pomoct dětem v duhových rodinách, tak by ho nějaká údajná etymologie slova manželství přece neměla zastavit.“

„Máme počítač, na kterém děláme spoustu jiných věcí, než jenom že počítáme. Otec je také rodič, ačkoliv dítě nerodí. Zelenina také není jenom zelená. To jsou jednoduché příklady toho, že etymologie slova není určující k tomu, jaký je aktuální význam slova,“ říká Horáková.

Jde nám o práva dětí

Hlavním důvodem, proč chtějí gayové a lesby zrovnoprávnit manželství, jsou podle ní rodičovská práva. „Ano, to je ten nejdůležitější bod, proč tuto debatu vůbec vedeme. Děti, které jsou narozené do duhové rodiny a jsou vychovávány párem stejného pohlaví, mají právně výrazně horší postavení než děti narozené párům opačného pohlaví.“

Konkrétních situací v již existujících duhových rodinách je hned několik. Například dvě lesbické ženy vychovávají společně dítě. Jen jedna z nich je biologická maminka. Ta však zemře a její partnerka přitom na pozůstalé dítě nemá žádné zákonné právo, přestože ho vychovávala ve společné domácnosti od narození. A podobných modelových případů existují desítky. Není tak ohroženo pouze rodičovské právo, ale hlavně právo dětí.

„Představte si, že byste najednou ze dne na den nebyli nijak právně spojeni s dítětem, kterého jste si vymodlili, přáli, od narození ho vychováváte, ono vás vnímá jako svého rodiče, vy se vnímáte jako jeho rodič, jste prostě rodina. Ale neměli byste absolutně žádnou právní vazbu, byli byste takový spolubydlící svého vlastního dítěte. A to přichází například v krizových situacích,“ vysvětluje právnička.

Lidovci nás chtějí opít rohlíkem

„Manželství totiž s sebou nese jako balík společná rodičovská práva, a to je strašně důležitá věc. Při úmrtí jednoho z rodičů, i kdyby zemřel nebiologický rodič, tak protože není právně rodičem, tak automaticky po něm děti z této rodiny nedědí, nepobírají sirotčí důchod. A pak jsou situace, ve kterých se pár rozejde. Dítě pak nemá žádnou záruku v tom, že se může nadále vídat se svým nebiologickým rodičem, protože to opět právně není jeho rodič. Tato situace je pro tyto děti extrémně stresující,“ vysvětluje Adéla Horáková.

A kromě klíčových rodičovských práv by podle ní manželství pro všechny vyřešilo také symbolické záležitosti. „Ty ale z našeho pohledu nejsou zásadní, ty jsou přijímány téměř celým politickým spektrem. Třeba vdovské a vdovecké důchody a podobně. Asi by se nenašla strana, která by to v tuto chvíli rozporovala.“

„Ale například návrh lidovců (na partnerství) obsahuje jenom tato minimalistická řešení těchto nekonfliktních situací. Ale zásadně se vyhýbá čemukoliv, co by pomohlo duhovým rodinám a pomohlo hlavně dětem v těchto duhových rodinách. Zásadně se totiž brání tomu, aby uznal oba dva v páru za rodiče. Lidovecký návrh z mého pohledu není snahou pomoci LGBT lidem, duhovým rodinám a stejnopohlavním párům, ale je to snaha zastavit manželství pro všechny pomocí něčeho, čemu říkám: opít nás rohlíkem.“

Jak vypadá podpora manželství pro všechny ve Sněmovně? Jak budou hlasovat poslanci ANO? A proč se většinově zrovnoprávnění stejnopohlavních sňatků brání pravicová ODS, jejíž voliči legislativu podporující LGBT spoluobčany schvalují? I o tom hovořila Adéla Horáková v Rozstřelu.