Svlékání, týrání... Rusko přitvrdilo proti LGBT, zatýká při brutálních raziích

Noční LGBT klub v sibiřském Krasnojarsku oznámil uzavření po víkendové policejní razii, po které skončilo dvanáct lidí ve vazbě. Strážníci se do podniku podle portálu The Moscow Times vypravili poté, co místní tanečníci vystoupili v minulém týdnu na Den obránců – svátek na počest vojáků válčících na Ukrajině – v drag show v armádních uniformách.

„Když propaganda nenávisti podporuje střety mezi občany, nemůžeme zajistit vaši bezpečnost a bezpečnost našich zaměstnanců,“ vzkázal bar.

Jen tento měsíc jde už o několikátý zásah proti LGBT+ komunitě v Rusku. „Policisté rozehnali provokativní večírek. Na místě nalezli zakázané předměty se symbolikou hnutí LGBT,“ referovala ruská státní televize o razii z 18. února v obci Koltuši nedaleko Petrohradu.

Na odvysílaných záběrech jsou vidět lidé ležící na podlaze s rukama nad hlavou, zatímco na ně strážníci křičí otázky: „Považujete se za člena hnutí LGBT?“ nebo „Jsi kluk, nebo holka?“

Jeden z účastníků akce portálu Mediazona řekl, že večírek se konal v chatě a sešlo se na něm šestnáct lidí, aby oslavili narozeniny svého kamaráda.

„Policie si všechno natáčela, tahala lidi za vlasy, donutila nás pět hodin ležet na podlaze. Strážníci měli nechutné řeči, sprostě ním nadávali a říkali, že si přejí, abychom umřeli. Každého se ptali, jakého je pohlaví. Jednu dívku vyzvali, aby si zvedla sukni a stáhla punčochy,“ popsal.

V Rusku je od roku 2013 zákonem zakázaná propagace „netradičních“ sexuálních vztahů zaměřená na nezletilé. Ale po všeobecném zpřísnění ruských poměrů po vpádu Ruska na Ukrajinu byla na konci roku 2022 zakázána jakákoliv takzvaná „propaganda LGBT+“ v médiích, na internetu, v knihách a filmech. Nakonec nejvyšší soud loni zakázal jako extremistické to, co označil za „mezinárodní hnutí LGBT+“.

Ruský prezident Vladimir Putin vnímá západní toleranci vůči komunitám LGBT+ jako důkaz dekadence západní Evropy a USA a rád se staví do pozice ochránce „tradičních hodnot“.

Kopance do břicha a veřejné ponižování

Strážci zákona v polovině února vtrhli také do kulturního centra v západoruské Tule, kde se konala akce věnovaná otevřenosti a sexualitě. Její účastníky nahnali ven, donutili je ležet ve sněhu a kopali do nich. „Takhle se mnou mluvit nebudeš, ty hajzle,“ je slyšet jednoho z policistů na záběrech z razie.

„Mlátili je pěstmi do obličeje a kopali do nich. Vyslýchali je a při tom si je natáčeli. Některé svlékli donaha a nutili je dřepovat a zpívat u toho hymnu města Tula. Jiné polévali vodou. Strážníci každého donutili, aby na kameru řekl celé své jméno a pokud studuje, tak svou vzdělávací instituci,“ popsal Mediazoně účastník večírku, kterému se podařilo vyváznout.

Podle něho byla akce malá a nebyla prezentována jako setkání LGBT+. Úřady přesto několik účastníků obvinily ze šíření „LGBT propagandy“.

Další party ukončila policie 9. února v Petrozavodsku, hlavním městě Karélie na severozápadě Ruska. „Aktivity velké LGBT komunity omezeny,“ hlásal titulek lokálního deníku, jenž akci označil za „šokující“.

Několik dní předtím strážníci vtrhli také do klubu v Jekatěrinburgu, kde se konal BDSM večírek, na který se mohli dostavit jen lidé s předem zakoupenou vstupenkou. „Razii jsme provedli za účelem stabilizace provozní situace ve městě,“ komentovaly situaci úřady.

Ruské soudy počátkem února vynesly v souvislosti se zákazem LGBT+ první známé rozsudky. V Nižním Novgorodu soud uvěznil na pět dní ženu kvůli náušnicím v barvách duhy. Ve městě Volžskij ve Volgogradské oblasti zase tribunál uložil pokutu muži za umístění fotografie duhové vlajky – symbolu sexuálních menšin – na sociální síť. Za „předvádění symboliky LGBT“ na internetu podle zákona hrozí až 15 dnů vězení.