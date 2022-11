KOMENTÁŘ: Patří manželství do ústavy? Ano, ale trochu jinak

Už druhé volební období probíhá bitva o to, co má být manželstvím, respektive pro koho tento právní a společenský institut má být otevřený. Na jedné straně stojí zastánci manželství „pro každého“. Tomu je ale třeba rozumět tak, že nikoliv pro skutečně každého, ale nově navíc pouze pro stejnopohlavní páry. Přitom tito jinak pokrokoví lidé zde stojí na konzervativních pozicích biologického pohlaví. Na druhé straně stojí ti, kdo chtějí manželství zachovat jako svazek výlučně muže a ženy. Ti navíc prosazují zakotvení této zásady na ústavní úrovni. U nich je zajímavé, že jim tento dílčí zásah do ústavních předpisů nevadí, což například u diskutovaného práva na platby v hotovosti vidí jinak.

Když už otevírat ústavní předpisy, ať to alespoň pomůže zlepšit situaci. Probíhající kulturní válka to nečiní.