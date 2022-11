Pro zákon o stejnopohlavních manželstvích byli v Senátu i republikáni

Demokraté v Senátu se snažili protlačit zákon legislativním procesem, dokud stále měli většinu ve Sněmovně reprezentantů, poznamenává agentura Reuters. Tu nyní získali republikáni po volbách, které se konaly 8. listopadu. Strana získala zatím 218 křesel, Demokratická strana jich má 210. Na výsledky se stále čeká v osmi obvodech.

Pro novou legislativu bylo 62 hlasů, proti 37 hlasům. Právě podpora dvanácti republikánů zajistila demokratům potřebný počet k překročení nutné hranice šedesáti hlasů.

Návrh zákona nebude vyžadovat, aby státy umožňovaly párům stejného pohlaví uzavírat manželství, budou je ale muset uznat, pokud je uzavřely jinde. Jeho přijetím se zruší zákon na obranu manželství, který odpíral federální výhody párům stejného pohlaví.

Zákon po středečním hlasování bude muset projít ještě několika procesy v Senátu, než se vrátí zpět do dolní komory a na stůl prezidenta Joea Bidena. Ten již dříve uvedl, že legislativu podporuje. „Láska je láska a Američané by měli mít právo vzít si člověka, kterého milují,“ řekl prezident.

Podle listu The New York Times schválení zákona je vzácným projevem dvoustranné shody. Zákonodárci očekávají, že následující roky se vzhledem k rozdělení Sněmovny reprezentantů a Senátu, kde každá strana má jinou převahu, budou hlasování o legislativě často dostávat do patové situace.

„Taktéž to signalizuje pozoruhodný posun v americké politice a kultuře a také fakt, že manželství osob stejného pohlaví, kdysi rozdělující téma, je nyní široce přijímáno,“ zdůrazňuje list. Připomíná, že pro zákon se vyslovilo ve Sněmovně reprezentantů 47 republikánských zákonodárců, čímž jej pomohli protlačit.

Průzkumy ukazují, že podpora uznání stejnopohlavních svazků v průběhu let mezi republikány postupně rostla. Ještě v roce 2015 se pro vyjadřovalo 30 procent republikánů, v roce 2021 to už bylo 55 procent, uvádí agentura pro průzkum veřejného mínění Gallup.

Změna je řízena především mladými republikány. Na nejvyšší politické úrovni se projevuje méně výrazně, velká část republikánských poslanců a senátorů je v této otázce stále poměrně konzervativní i vzhledem k tomu, že volební jádro strany jsou bílí evangelikálové, kteří patří mezi největší odpůrce homosexuálních svazků v americké společnosti.

Obavy demokratů nepodnítila jen vidina ztráty většiny ve Sněmovně reprezentantů, ale i letošní rozhodnutí amerického ústavního soudu zrušit padesát let starý precedenční verdikt známý jako Roeová vs. Wade, který v USA na federální úrovni chránil právo na potrat. Ústavní soud USA je svým nynějším personálním složením spíše konzervativní.