Jak poznat Roma? Školy je musí hlásit, mají manuál. S daty ale nikdo nepracuje

„Jde o administrativní zátěž, a to vždy podle míry toho, jak jsou školy velké a kolik do nich chodí žáků. Z mého pohledu je dobré, aby stát informace měl, ale je špatné, aby to delegoval opět na školy. Dostáváme se do kolečka, kdy stát má sice orgány typu Český statistický úřad a další, ale místo toho práci deleguje na školy, kterým posílá stále méně peněz,“ říká ředitel Základní školy Šlapanice a člen Učitelské platformy Pavel Vyhňák.