Ředitelé nemají čas na učitele ani žáky. Napravit to má nový kurz

„První, co na mě vyskočilo, byly stovky e-mailů, které člověk začal řešit. Do toho každý den učím a musím opravovat testy. Poté jsem se zase vracel k administrativě a na práci s lidmi zbývalo minimum času. Skoro jsem si nenašel čas na návštěvy v hodinách, abych se šel podívat na kolegy, jak učí a pak to s nimi rozebíral,“ popsal ředitel českobrodské základní školy Jiří Slavík.

Účastník vzdělávacího programu Ředitel naživo tím potvrdil slova studie think-tanku IDEA, která uvádí, že ředitelé českých škol jsou nejvíce zatížení byrokracií. Ministerstvo školství jim chce ulehčit - proto spouští s již zmíněnou organizací a Národním pedagogickým institutem vzdělávací program Lídr školy.

Ředitelé se mají především dozvědět, jak delegovat úkoly na ostatní a tím sami získat čas na činnosti, které nikdo jiný zastat nemůže. Třeba právě, aby se mohli věnovat problémům učitelů či žáků. Jiné současné kurzy obvykle nabízí jen právničinu, zaměření na organizační dovednosti v nich chybí.

„Po absolvování kurzu (Ředitele naživo, pozn. red.) si uděláme se zástupkyní, která tam byla se mnou, čas na vedení lidí a máme pravidelné schůzky. Administrativu je určitě lepší delegování na různé lidi,“ říká Slavík.

Nejvíce času mu v minulosti zabírala práce ohledně covidu-19, stovky

e-mailů, administrativa spojená s výkazy, řešení nákupu pomůcek a dalšího vybavení do školky či komunikace se školníkem.

Podobně na tom byla i další absolventka dvouletého cyklu, ředitelka ZŠ Mikulova z Prahy 4 Michaela Pacherová. „Ve funkci jsem pracovala asi sedm let a cítila, že potřebuji načerpat další sílu, motivaci,“ říká.

Pacherová potvrzuje Slavíkova slova, i ji hodně trápí administrativa spojená s koronavirem, ale není to jen o ní. „Trápí nás nedostatek peněz na energie, provoz školy i její opravy nebo zbytečně složitá cesta k získání dotací a grantů,“ přiznává.

Redakce iDNES.cz oslovila i další ředitele základních a středních škol. Zjišťovala, jestli by pro ně byl vznikající projekt zajímavý. Většina se vyslovila, že by je to zajímalo, byť o programu prozatím mnoho neví.

Přesto se někteří respondenti vyjádřili, že si to za současné situace nemohou dovolit. „Mám hodně práce kvůli covidu,“ přiznala smutně Iveta Řezníčková, ředitelka ZŠ Praha-Petrovice.

Vznikající iniciativu kvituje i prezident Asociace ředitelů základních škol, Luboš Zajíc. „Je to jedno z témat, o kterém hovoříme dlouho a skutečně je zapotřebí, aby měli začínající ředitelé podporu,“ říká.