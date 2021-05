Byl to rok, potíže zůstávají. Pacienti popisují dlouhodobé následky covidu

Petr: Není to jen psychika Pro pacienty, kteří trpí dlouhodobými následky covidu-19, vznikla na Facebooku skupina s názvem „Long covid a postcovidový syndrom - ČESKO A SLOVENSKO“. V té lidé sdílí své zkušenosti. Petr, jeden z lidí, kteří se ve skupině angažují, říká, že cílem není děsit lidi. „Spíše chci ukázat těm, kteří mají po prodělání covidu podobné potíže, že nejsou sami a že jejich potíže jsou reálné,“ uvedl. Poukazuje přitom na to, že z jeho zkušenosti se pacienti často setkávají s tvrzením, že jde o psychosomatické potíže. „V drtivé většině případů přijde první nemoc, a to často i s jen lehkým průběhem, a teprve potom přichází stres z přetrvávajících symptomů,“ říká.