Nakazila se covidem, přišla o všechny končetiny. Jejím snem je zase chodit

Pětašedesátiletá Eva z východních Čech pracovala dvacet let jako pošťačka. I ve svém volném čase ale byla zvyklá se neustále hýbat. Ráda trávila svůj volný čas v přírodě, na procházkách se psem či u koní.

Na začátku letošního roku, v únoru 2022, jí však najednou začaly vypovídat službu nohy. Antigenní i následný PCR testy jí vyšel pozitivní a obvodní lékařka jí nasadila léčbu paralenem. Nikdo tehdy neočekával, že dojde k větším komplikacím.

Druhý den se však již Eva nepostavila. Třetí den se nemohla hýbat vůbec. Přivolaný lékař zařídil transport do nemocnice v Hradci Králové.

„Rozběhl to covid, pravděpodobně jsem ale musela mít něco v těle,“ říká Eva. Co se přesně s jejím organismem dělo, neví. Ani doktoři si podle ní nevěděli rady. Její stav se ale postupně zhoršil natolik, že aby ji lékaři zachránili, amputovali jí zhruba měsíc poté, co se do nemocnice dostala, ruce i nohy. „Jinak bych zemřela,“ dodává.

Ruce má amputované nad lokty a nohy ve stehnech. Bydlí v domově seniorů a navzdory všemu chce i nadále vést plnohodnotný život.

Největší sen? Znovu chodit

„Nechci jen sedět v posteli. Měla jsem na důchod spoustu plánů,“ říká nyní Eva. Ve svých pětašedesáti letech se cítí moc mladá na to, aby strávila zbytek života pasivně. Jejím největším snem tak je mít protézy všech končetin, být schopná se sama postavit a chodit.

Sbírka na pomoc Na pomoc Evě spustilo Konto bariéry a Nadace České pošty společnou sbírku. V té chtějí vybrat alespoň 900 tisíc korun.

„Paní Eva je neuvěřitelná bojovnice. Navzdory tomu, co se jí stalo, mluví jasně a rozhodně, nechce se vzdát,“ popsala ředitelka Konta Bariéry Božena Jirků. Právě ta totiž ve spolupráci s Nadací České pošty pro Evu vybírá peníze, aby jí pomohla s návratem do běžného života.

Protože protéza všech čtyř končetin je nyní spíše nedosažitelným cílem, peníze ze sbírky by měly sloužit na zapůjčení elektrického vozíku, který bude moct dočasně používat, než bude vyroben ten její, na osobní asistenci, rehabilitace a podobně.

„Naším cílem je, aby paní Eva byla zase částečně soběstačná, měla alespoň jednu protézu ruky, se kterou si dokáže podat věci nebo ovládat elektrický vozík, na kterém se bude pohybovat,“ popsala Jirků.

Pomoci by mohlo i město Chlumec nad Cidlinou, kde nyní Eva v domově seniorů žije. To bude o zapojení do sbírky jednat v pondělí.

„Je to jeden z nejsilnějších příběhů, se kterými jsem se za třicet let práce v Kontu Bariéry setkala. Když takové obrovské trápení potká mladého člověka, věřím, že se s tím dokáže poprat. Paní Evě už je ale pětašedesát a já obdivuji její obrovskou sílu a odhodlání se nevzdat,“ dodala Jirků.