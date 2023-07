Nákupní centra děti letos moc netáhnou, víc jsou venku. Nebo na sítích

Zatímco například ještě loni poskytovala nákupní centra dětem útočiště v době venkovních pařáků, na pohodlných sedačkách mohly odpočívat či trávit čas na mobilu, který si tam můžou i nabíjet, letos jsou obchoďáky poloprázdné.

Nejrušněji je v jídelních zónách nebo obchodech s oblečením. Děti se v obchodech sice pohybují, ale nejčastěji v doprovodu rodičů. „Nakupujeme poslední věci na dovolenou. Hlavně jídlo a oblečení, ať u moře neděláme ostudu,“ směje se asi pětatřicetiletá paní, za kterou se neochotně šourá její přibližně devítiletý syn. „Nezlobte se, ale spěcháme, večer jedeme a nemáme zabaleno,“ loučí se v pražském obchodním centru Nový Smíchov.

Na horském kole vstříc prázdninovým zážitkům

„Prosím vás, pane, dobrý den,“ oslovují dva dvanáctiletí kluci řidiče u auta v garážích na Novém Smíchově. Oba mají na zádech malý batůžek. „Můžeme vám prosím krásně umýt okna na autě? Šetřím si na kolo, ale ještě nemůžu chodit na brigádu,“ usměje se nervózně pravděpodobně „kápo“ dvojičky. Vysvětluje, že se jmenuje Nikita a před osmi roky se s rodiči přistěhoval do Prahy z Ukrajiny. Protože si šetří na horské kolo, rozhodl se, že bude na parkovišti nabízet své služby v podobě mytí oken u aut.

Smutně ale přiznává, že prozatím o jeho nabídky zákazníci garáží příliš zájem nemají. „Zatím to moc nejde, ale občas se někdo najde. Umyju jim okno a oni mi můžou přispět třeba padesát korun,“ představuje mi svůj byznysový plán. Kolo prý stojí pět a půl tisíce korun, „a já už mám dva tisíce,“ svěřuje se.

I jeho kamarád Alex je z Ukrajiny, do Česka přišel zhruba před třemi lety. Povídá, že se nechce nudit doma, a tak pomáhá kamarádovi v jeho „podnikání“. „Abychom spolu mohli jezdit na kole se koupat a na výlety,“ přeje si.

Raději sport než klimatizace

V Metropoli Zličín je živěji. Kromě rodin s dětmi se tu pohybují i přibližně sedmnáctiletí studenti, ale působí, že ví, za čím přesně jdou. Na rozdíl od skupinky tří kamarádů, kteří sedí kousek od vodní fontány.

„Jsme tady asi dvě hodiny. Sedíme tu a čekáme, až nás rodiče odvezou,“ svěřil se Tobiáš. Obchodní centrum je podle něj dobré leda k nákupům nebo obědu, jinak podle svých slov raději tráví čas venku. „Trénuju ragby a baví mě sport,“ vysvětluje svoji nechuť ke klimatizovaným obchoďákům. Jeho kamarád Josef pak prozrazuje, jak se v Metropoli ocitli.

„Šli jsme se najíst a koupit karty Pokémonů, ale utratili jsme ty peníze zbytečně,“ hlesl zklamaně. „Nedostali jsme moc dobré karty,“ zakroutil hlavou a pohledem sjel ke krabičce s kartičkami vedle sebe. Přestože ho čeká dovolená s rodiči v Řecku a chce stejně jako Tobiáš sportovat. Čekají ho i nepříjemné povinnosti. „Mám reparát z matiky, nemáme dobrou učitelku. Je docela zlá, propadlo nás víc,“ je sdílný.

Ani David není se situací okolo kartiček spokojený, a tak si přisadil, že nechtějí chodit do obchoďáků. „Ale vídat se venku na koloběžce, to jo. Jinak budu cestovat s rodiči a chodit na fotbalové tréninky,“ říká, zatímco něco píše na mobilu.

Stejně jako o kousek dál holčička před jedním z obchodů s oblečením. Působí znuděně, což i sama následně potvrzuje. „Je vedro, nebaví mě chodit po krámech a vybírat pro mámu šaty. Tak sedím a čekám, až si vybere,“ odpovídá.

Nákupák jako útočiště florbalistů

Nejrušněji je v obchodním domě Palladium kousek od České národní banky. Právě v této budově kdysi napsal Josef Kajetán Tyl slova k písni, která se následně stala českou hymnou.

Kromě turistů, kteří jsou tu hlavní kupní sílou bez ohledu na počasí nebo roční období, patřilo centrum první prázdninové dny zamilovaným párům v jídelní zóně a mladým florbalistům z Česka, Švýcarska a dalších zemí. Ti vzali jídelnu ve vrchním patře útokem před dalšími zápasy, přesto se zde objevilo i pár klasických studentů. Těmi byli například Jarda a Marek.

„Já si to užívám, jsem hrozně spokojenej. Už není konečně škola, prošel jsem druhákem, takže super. Jsme z Teplic, přijeli jsme za kamarádkama, šli jsme sem na jídlo a procházíme se. Teď ještě půjdeme do supermarketu. Ale pravidlo to úplně není. Spíš jsme tady na památky,“ popisuje s tím, že doma v Teplicích tráví nejradši čas ve fitku, během v přírodě nebo na zahradě s kamarády.

I Marek je raději venku a přiznává, že při letním počasí si rád sedne i na pivo. „Brigádu ale nemám a ani nic takového neplánuju,“ uvádí.

Třetina dětí je závislá na sociálních sítích

„Zatím je tu klid, nevídám jich tu tolik, co dřív. Možná jsou na dovolených, nebo je to zkrátka v obchoďáku už tolik nebaví, netuším,“ podělila se o své dojmy prodavačka jednoho z butiků na Harfě vedle O2 Areny, podle které letos vídá méně mládežníků než v předchozích letech ve stejnou dobu.

Vyloženě nudící se děti byly odpoledne okolo páté hodiny v centru tři, všechny navíc pocházely z Ukrajiny. „Šly jsme sem jenom na záchod,“ ujišťuje Alisa, přesto dál sedí s mobilem v ruce. „Ano, ano, fakt jenom na záchod,“ dává jí za pravdu Alina. I ona ale dál scrolluje na Facebooku.

Z výzkumu pracovníků organizace Zdravá generace, která spadá pod Univerzitu Palackého v Olomouci, z května až června minulého roku, vyplývá, že počet mladých lidí, jejichž virtuální život vykazuje problematické rysy, vzrostl z pěti procent v roce 2018 na osm procent v roce 2022. Častěji jsou podle expertů zastoupeny dívky.

Šetření se zúčastnilo 14 588 žáků ve věku jedenáct až patnáct let z 246 českých škol. Třiadvacet procent těchto dětí spadá do kategorie intenzivních uživatelů sociálních sítí, dalších osm procent už je navíc v kategorii problematicky závislých.

Závislost na sociálních médiích může zvyšovat riziko depresí, podrážděnosti či pocitů skleslosti nebo emocionálních problémů. Ojedinělé nejsou ani problémy ve škole, s rodiči či vrstevníky. U těchto dětí také hrozí až šestinásobně vyšší pravděpodobnost pravidelné konzumace energetických nápojů či dvojnásobně vyšší konzumace chipsů, zmiňují výzkumníci ve zprávě.