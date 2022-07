Na brigádu nejdou, nikam nejezdí. Děti tráví prázdniny v obchoďácích

„Trávím zde tak tři hoďky denně. Sedíme, hrajeme. Většinou chodíme do centra, když je zima nebo hnusnější počasí,“ omlouvá své chování David, zatímco venku svítí sluníčko a je teplo.

Spolu s kamarády Adamem a Batu sedí v jídelní zóně Metropole Zličín v Praze. Jídlo ani pití si nekoupili, prostě se posadili na měkké sedačky a dali se do hraní na mobilech. Ochranka je neřeší, jim podobných hloučků se po celém obchodním centru pohybuje víc. Někteří stejně jako klučičí trio sedí ve food courtu, jiní bloudí koridorem lemovaným obchody zleva zprava, v rukách mobily a nikam nepospíchají.

David vysvětluje, že chtěl jít na brigádu, protože už má patnáct let, přesto žádnou ani přes velkou poptávku brigádníků nesehnal. „Všude chtěli ukončenou základku, ale to ještě nemám. Na tábory nejezdím, nebaví mě a ani nevím, jestli s rodiči pojedeme na dovolenou,“ dodal.

Jen pro doplnění, týdenní dovolenou si v Česku nemůže dovolit téměř pětina obyvatel (18,3 procenta lidí). Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu z letošního ledna.

Davidův kamarád ale ujišťuje, že kromě hraní her je baví i sporty jako basketbal nebo fotbal. „Nebo se rádi procházíme,“ vyjmenovává Adam, který taky s rodiči nikam nepojede. Říká, že když jde do obchodního centra, poprosí je o peníze na jídlo. „A oni mi je dají.“

„Když sem chodím, utratím za jídlo asi sto pade (150 korun, pozn. red.),“ popisuje Batu. Jako jediný z party pojede s rodiči na prázdniny. „Poletíme na konci léta do Itálie.“ Všichni tři se shodují, že jejich rodičům nevadí, jak tráví čas.

O kousek dál, mimo jídelní zónu, sedí jiní dva kamarádi Lukáš s Adamem. Oba mají brigádu. Adam bude nastupovat jako hlídač do muzea, Lukáš nárazově vypomáhá se sklízením dětských nafukovacích hradů. Oba tvrdí, že do center chodí převážně na jídlo nebo na nákupy s rodiči. Přesto jsou spokojeně uvelebeni na sedačkách. Bez jídla, v rukách svírají mobily a nevypadají, že by byli na odchodu.

Choďte denně a můžete vyhrát herní konzoli

Zatímco zličínská Metropole tiše poskytuje dětem školou povinným letní azyl výměnou za občasnou útratu za jídlo či pití, Europark Štěrboholy zašel aktivně mnohem dál.

„Ne*er mě, prostě jdeš s námi a hotovo! Nebo půjdeš k babičce,“ vyhrožovala matka svému asi třináctiletému výrostkovi, když jsme společně vstupovali do Europarku. Zatímco syn chtěl podle svých slov domů, jeho dospělý doprovod měl v plánu nákupy.

V přízemí a v prvním patře domu se nachází dvě game (herní, pozn. red.) zóny. Dole jsou herní konzole spíše pro pohybové aktivity jako je tenis či golf, které mohou hrát malí i velcí, o patro výš si mohou návštěvníci zahrát fotbal, marvelovky nebo Lego Star Wars.

„Někteří chodí již před otevíračkou zóny. Největší zájem je o hry s volantem a pedály,“ poodhaluje člen ochranky pod příslibem anonymity. V herním řádu se píše, že kvůli plynulosti mají návštěvníci v herní zóně patnáct minut, ochranka mluví o půl hodině.

„Měli by být v zóně maximálně půl hodiny, ale nikdo jim nic nemůže, tak tu bývají hodiny nebo celé dny. Některé děti chodí s rodiči na chvilku, ty bez doprovodu zde tráví daleko víc času,“ říká a doplňuje, že v danou chvíli už tam někteří sedí pět hodin. A nevypadají, že by se jim chtělo končit.

Člen ostrahy dále popisuje, že se děti točí na jednotlivých stanovištích a pryč odchází maximálně pro jídlo či na záchod. „Je tady věčně plno. V obou patrech.“

Vedení obchodního domu připravilo danou akci na celé léto a návštěvníky si háčkuje vidinou věcných cen. Za každou návštěvu dostane návštěvník takzvaný „gameon“ (maximálně však jeden denně). Jakmile jich bude mít pět, dostane na informacích svítící náramek a pexeso. Kromě toho se zařadí do slosování o herní konzole, sluchátka či herní myš.

Letáček obchodního domu EUROPARK Štěrboholy láká děti na opakovanou návštěvu herní zóny. Za věrnost dostanou odměnu.

„Čím víckrát donesou pět „gameonů“, tím zvyšují svoji šanci na výhru,“ přibližuje další ze zaměstnanců.

Redakce iDNES.cz oslovila Europark s žádostí o vyjádření, do uzávěrky článku ale jeho zaměstnanci neodpověděli.

Neetické, podporují závislost, míní psycholog

Pasivní trávení času v obchodních centrech není problémem pouze v pražských Štěrboholích či na Zličíně. Obrázek byl stejný i v dalších obchodech, nejenom v hlavním městě, kam redaktor zamířil. Všude se tvořily menší či větší hloučky studentů, kteří bloumali uličkami nákupních domů.

Ty jim poskytují plnohodnotný komfort – pohodlné sedačky či křesla, mnohdy se zásuvkami na nabíjení mobilů. Návštěvníci mají k dispozici záchody zdarma, a ještě se poměrně levně nají díky všudepřítomným fastfoodům.

Klinický psycholog a terapeut Jan Kulhánek míní, že tento způsob trávení volného času není doménou pouze letních prázdnin. „Děti tam často chodí i během školního roku. Jsou na dané prostředí zvyklé. Mají svá známá místa. Cítí se tam bezpečně, na druhou stranu je to prostor, jehož podněty jsou konzumního charakteru,“ řekl iDNES.cz Kulhánek.

„Do budoucna to povede k tomu, že se budou chodit bavit nakupováním, nebo, jak sami říkají, zevlováním. Nemají tolik peněz, ale koukají do výloh,“ myslí si psycholog. Nelíbí se mu ani představa, že obchodní dům vyloženě vybízí studenty, aby chodili trávit čas do jejich herních zón a za „věrnost“ je ještě odměňuje.

„Podporuje to závislost na počítačových a herních konzolích. Je to poměrně neetický krok v tom, že podporuje trávení volného času u her s příslibem odměny. Pokud takhle někdo stráví prázdniny, bude doma naléhat, aby si takovou konzoli koupili,“ míní.

Podle něj jde o strategii, „jak děti v daném prostoru udržet. Kupují si pak občerstvení a další věci. Nepřijde mi to eticky v pořádku,“ opakuje.

V centrech je každé třetí dítě několikrát týdně, říká průzkum

Podle studie HBSC (The Health Behavior in School-aged Children) a organizace Zdravá generace z roku 2018 tráví každé třetí dítě pravidelně čas v obchodních centrech. Z dat vyplývá, že početnější skupinou jsou dívky (30 procent, chlapci 26,2 procenta), a to převážně ve věku okolo jedenácti let.

Největší problémy pociťují v Karlovarském kraji, kde tráví čas v nákupních domech 37 procent dětí a v Ústeckém kraji (32,1 procenta). Naopak nejméně „zevlování“ v obchodech táhne v Pardubickém kraji – 23,9 procenta a Zlínském kraji 24,7 procent. Tyto údaje jdou ruku v ruce se ekonomickým a sociálním statusem. Čím nižší je, tím početnější skupina dětí tráví volný čas tímto způsobem.

Do mezinárodního zkoumání HBSC, které se věnuje způsobu života u dětí, se zapojuje 48 zemí a regionů v Evropě a Severní Americe, přičemž Česko se poprvé zúčastnilo v roce 1994. Studie, v níž odpovídalo zhruba 13 000 dětí ve věku 11, 13 a 15 let, vychází ze stanoviska Světové zdravotnické organizace, podle které jsou chování a životní styl v dospělosti výsledkem vývoje v dětství a dospívání.

Zvyšující se inflace a rostoucí ceny energií, potravin či služeb se pak zásadně podepisují i na rozpočtech rodin, které jsou mnohdy už tak napjaté. V ještě složitější situaci se ocitají samoživitelé. Z aktuálního průzkumu Asociace neúplných rodin mezi 500 respondenty zapojenými do programu Vaše výživné vyplývá, že děti téměř poloviny z nich budou muset trávit prázdniny doma. Šťastnější z nich pak u prarodičů, na tábor pošle své ratolesti asi 15 procent dotázaných.