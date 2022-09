Útoků lasery na letadla přibývá. Pilot může dočasně ztratit zrak, říká kapitán

Klíma pro iDNES.cz také zdůraznil, že Řízení leteckého provozu zaznamenává útoků laserem několik desítek ročně. Především v Praze, ale také u letišť v Ostravě a Brně.

Na přelomu července a srpna však podle jeho slov docházelo v okolí pražského letiště k incidentům téměř denně. V letošním roce policie evidovala již 27 případů. Loni jich za celý rok bylo 30 a v roce 2020 celkem 19.

Klíma zdůraznil, že takový útok je velmi nebezpečný. „Pilot musí sledovat přístroje na palubní desce, jedná se nejnáročnější fáze letu. Pokud je oslněn, může dojít k situaci, kdy má na několik sekund sníženou schopnost všechny důležité parametry správně vnímat a taková situace může vyústit v ohrožení bezpečnosti letu,“ vysvětlil pro iDNES.cz, proč je taková situace v okolí letišť nebezpečná.

Důležité je odvrátit zrak

V takovém momentě je pilot bolestivě oslněn a nemůže na několik okamžiků přesně sledovat přístroje. Kapitán Tomáš Ján z letecké společnosti Smartwings pro iDNES.cz přiblížil, jak to při útoku v kokpitu vypadá.

„Většinou je vidět záblesk z jednoho konkrétního místa, ze kterého se snaží pachatel zasáhnout paprskem kokpit letadla. Pokud je pilot zasažen, může dočasně ztratit zrak, avšak může dojít i k trvalému poškození,“ komentoval Ján.

Podle jeho slov je důležité zejména nehledět přímo do paprsku a odvrátit zrak. „V takové situaci by měl předat řízení druhému pilotovi. Zároveň je nutné informovat řídící letového provozu o zásahu laserem, ti pak kontaktují policii,“ doplnil kapitán dopravního letounu.

Pokud by došlo k poškození zraku, pilot by byl podle kapitána nucený neplánovaně přistát. „Zásahy laserem se dějí většinou v kritických fázích letu - tedy při vzletu a přistání. Jakékoliv narušení činnosti pilotů v těchto fázích může způsobit komplikace. Jak jsem zmínil, v dopravních letounech jsou dva piloti. Pokud dojde k ozáření jednoho, let může bezpečně dokončit druhý,“ ubezpečil Ján, který má s oslněním laserem zkušenosti. A to nejen v Praze, ale i cizině.

„Naštěstí nikdy nedošlo k přímému zásahu do očí. O situaci a poloze laseru jsme informovali řídící letového provozu. Po přistání na nás již čekala policie, které jsme incident oznámili,“ dodal pro iDNES.cz kapitán Ján.

Pokud řídící letového provozu od pilota obdrží informaci o útoku laserem, ihned podle Klímy předávají tento podnět s upřesněním místa útoku policii. „Ta velmi rychle zahajují pátrání podle místa útoku, většinou motorizovanou hlídkou, někdy dochází i ke vzletu vrtulníku,“ vysvětlil.

Klíma také zdůraznil, že dnes si lidé mohou poměrně výkonný laser objednat běžně na internetu. Další komplikací pro letiště jsou i drony.

Frekvence útoků na letadla výrazně roste

„Nicméně tato problematika je již poměrně detailně známá provozovatelům dronů, kteří by měli vědět a mají informační zdroje, aby věděli, kde své drony používat nesmí – tedy především v okolí letišť,“ podotkl mluvčí Klíma s tím, že v tomto případě se v posledních letech několikrát vyskytl dron v oblasti příletových a odletových tras na pražské letiště.

Marcela Szkanderová z policejního prezidia pro iDNES.cz potvrdila, že trend útoků je vzrůstající. „Konkrétně úmyslné oslnění letové posádky laserem s cílem narušit bezpečný provoz letadla je předmětem rostoucího celosvětového zájmu. Dostupné údaje naznačují, že frekvence laserových útoků na civilní letadla nadále výrazně roste,“ uvedla Szkanderová.

Ačkoli k většině útoků podle jejích slov dochází, když je letadlo blízko země, události jsou nyní zaznamenávány i ve výškách přesahujících 8 000 stop (asi 2400 metrů).

„Obecně lze konstatovat znepokojení nad tím, jak se výkon, dosah a divergence paprsků zvyšuje a může dojít k události, kdy budou oba piloti prakticky neschopní pilotovat,“ podotkla.

Szkanderová doplnila, že laserové útoky představují zásadní problém v bezpečnosti a měly by být považovány za činy nezákonné. „Proto i my podporujeme další výzkum s cílem nalézt řešení, která by pomohla orgánům činným v trestním řízení zastavit tyto útoky a lokalizovat pachatele, aby s nimi bylo možné zacházet vhodným způsobem,“ řekla.

Druhou oblastí jsou podle ní nedostatek legislativy. I když se policii podaří vypátrat a dopadnout pachatele laserového útoku, stíhání je podle Szkanderové velmi vzácné.

Převážně se jedná o přestupek

„Rizika spojená s laserovými zařízeními a jejich používáním jsou velmi závažná. Z vyhodnocení současné situace vyplývá, že díky nastavené spolupráci bylo možno zkrátit akční časy zásahů policie na úroveň minut, čímž výrazně vzrostla pravděpodobnost úspěšnosti zásahů,“ popsala Szkanderová.

Včasným zásahem na místě incidentu pak dochází podle ní minimálně k zabránění dalším útokům a tím k udržování standardní úrovně bezpečnosti leteckého provozu. „Přitom je zjevné, že se jedná, v poměru k počtu letadel v provozu a počtu jejich vzletů a přistání, o nepříliš četnou, ale pro bezpečnost letu i životu a zdraví pilota velice vážnou událost, která může vést k vytvoření potencionálně velmi nebezpečné situace,“ zmínila.

Pokud se bude jednat o trestný čin: Jednání by mohlo být kvalifikováno jako trestný čin obecného ohrožení podle § 272 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „trestní zákoník“) se sazbou od 3 do 8 let a to zejména v souvislosti s ustanovením § 272 trestního zákoníku, popř. dalšími ustanoveními trestního zákoníku o trestných činech ublížení na zdraví nebo těžkého ublížení na zdraví.

Jestliže podle policie někdo používá výkonný laser s plným vědomím a se záměrem, že to povede k obecnému nebezpečí, pak je možné důvodně dovozovat úmyslnou formu zavinění.