Fiktivní zprávy na neexistující úrazy. Dva lékaři brali miliony za pojistné

O kauze informuje deník Právo. Kriminalisté zdokumentovali stovky případů neoprávněně vyplacených pojistek mezi březnem 2009 a říjnem 2014.

Dvojice zkušených ortopedů teď čelí obvinění za závažný zločin podvodu, falšování lékařských zpráv ohledně vzniku, trvání a následcích úrazu a přijímání úplatků. Za to by mohli muži skončit za mřížemi až na 12 let. Obvinění jsou i pojišťovací agenti a další lidé.



„Vystavoval jsem fiktivní lékařské zprávy na neexistující úrazy. Potvrdil jsem i dvanáct pojistek na jednu osobu. Platili mě tak, že když za mnou dotyčný přišel, položil mi na stůl pět tisíc korun,“ uvedl podle listu jeden z lékařů ještě před zahájením trestního stíhání.



Obžalovaní uzavírali s vědomím některých pacientů smlouvy na jejich jména u několika pojišťoven. Za zprostředkování potom dostávali podle zdroje deníku provize. U jednotlivých událostí nárokovali plné pojistné, ačkoli v čestném prohlášení podepisovali, že klient nežádá odškodné stejné události u jiné pojišťovny.

Procenta pro zprostředkovatele, lékaře i klienty

Klienti dostávali po vyplacení pojistného maximálně deset až dvacet procent sumy. Tyto částky se pohybovaly v řádech statisíců. Jen rozsah znaleckého posudku k fingovaným úrazům přesahuje tisíc stránek. Soud musí nyní spárovat svědecké výpovědi s důkazy.

„Obžaloba čítá přes tři sta stránek a samotný spis jich má dohromady více než čtyřicet tisíc. Studoval jsem ho skoro rok,“ řekl předseda senátu Jan Špeta. Ten dostal případ vloni v červenci.

Lékaři podle jednoho z obžalovaných psali do zpráv takové údaje, aby klient dostal co nejvyšší možné odškodnění. „Od lékařů jsme měli sestavený také manuál s návodem, co má klient uvést o následcích svého úrazu u revizního lékaře pojišťovny. Dělalo se to třeba i tak, že se vzal klient s úrazem a poslal se na rentgenové vyšetření s kartičkou pojištěnce zdravého klien­ta,“ dodal.

Podobný případ se stal v loňském roce, kdy soud poslal lékaře a majitele transfúzní stanice v Táboře na pět a půl roku do vězení. Muž tehdy Všeobecné zdravotní pojišťovně účtoval fiktivní léky za miliony. Proto měl nahradit i škodu téměř dvanáct milionu korun.