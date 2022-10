Legalizace konopí by černý trh nepotřela, vysvětluje šéf protidrogové centrály

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil chce, aby se parlament už na jaře zabýval návrhem na regulovaný prodej konopí. Podle Vobořila by jeho přijetí vedlo k omezení černého trhu i organizovaného zločinu a přineslo zdaněné miliardy pro stát. Jak se na to díváte vy?

Existuje materiál, v jehož záhlaví je napsána skupina autorů. Jde o lidi blízké Pirátské straně a jejich spolupracovníky. Pan Vobořil mezi nimi uveden není, spojení toho materiálu s ním znám jen mediálně. Po zkušenostech s předchozími návrhy, které byly buď naivní, nebo diletantské, mě nyní popravdě překvapilo, jak je propracovaný. Za diletantský ho rozhodně nepovažuji. Poprvé v historii autoři odpovědně popisují rizika spojená s legalizací: naznačují věci, které budou zvyšovat společenské náklady, veřejně zdravotní rizika a tak dále. To jsou věci, které se dosud nekomunikovaly, a v tomto ohledu to kvituji jako naskočení do nějaké debaty, která mi přijde racionální.

Pokud by se za konopné delikty přestaly zcela dávat nepodmíněné tresty, tak to náš vězeňský systém nepozná.