Povolí stát marihuanu? Zákon o legalizaci má naději, politici jsou pro

„Chci otevřít diskusi o zavedení přísně regulovaného trhu a připravit návrh zákona, který bude mít šanci získat většinovou podporu. Do parlamentu by mohl jít na jaře. Předpokládám, že platit by mohl na podzim nebo nejpozději v roce 2024,“ říká koordinátor Vobořil. Je přesvědčený, že většina společnosti je pro změnu, protože současná prohibice je špatná. Hlavně proto, že neumožňuje žádnou kontrolu černého trhu, který se pojí s organizovaným zločinem.

Polovina uživatelů stejně zůstane na černém trhu, protože ceny v obchodech budou vyšší. Jakub Frydrych ředitel Národní protidrogové centrály