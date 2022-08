Thajsko dalo zelenou marihuaně. Zákony si každý vykládá po svém, obchod kvete

Nočním tržištěm Rybářské vesnice na thajském ostrově Ko Samui se line charakteristická sladká vůně. Vznáší se nad hlavami turistů mezi stánky s lepkavou mangovou rýží a prodejnami pestrobarevných koktejlů. I stánek s konopím jménem Samui Grower dělá i večer fantastické obchody. Na jeho pultu stojí skleněné nádoby, na každé je zobrazena jiná kvetoucí zelená palice a dózy mají roztodivné nápisy odrůd jako Road Dawg, Black Cherry Soda anebo Sugar Cane.

Na jiném místě ostrova jen nedaleko odtud v plážovém klubu Chi leží turisté na pohovkách, šlukují pečlivě ubalené jointy a přikusují k tomu pizzu posypanou zelenými listy konopí. Kdo zná notoricky tvrdý postoj thajské vlády k rekreačnímu užívání drog, možná se při čtení předcházejících řádků zamyslí, jestli to s kouřením sám trochu nepřehnal, komentoval britský deník The Guardian.

Vypadá to, že země, kde za drogové delikty stále hrozí trest smrti a kde za přistižení s jointem v ruce na večírku hrozí turistům pobyt v nechvalně proslulé věznici Bang Kwang přezdívané „bangkocký Hilton“, nyní změnila názor. Thajská vláda před dvěma měsíci dekriminalizovala marihuanu ve snaze přilákat turisty v období po vleklé krizi. Ulice ostrova Ko Samui jsou už nyní posety prodejnami s názvy jako Mr Cannabis či Mr. Weed a turisté nadšeně vyprávějí, že jim marihuanu dokonce otevřeně nabízejí na recepci jejich hotelů.

Zakázaná nezakázaná

Přesto zákony týkající se konopí hovoří stále jasnou řečí. Thajská vláda 9. června sice vyřadila konopí a konopné rostliny ze seznamu zakázaných drog, takže je lidé v Thajsku mohou nyní volně pěstovat i prodávat, ale podle vládního nařízení je povolena pouze výroba a konzumace pro lékařské, nikoli rekreační účely. A to navíc pouze marihuany s nízkou účinností, která obsahuje méně než 0,2 procenta tetrahydrokanabinolu (THC), tedy hlavní halucinogenní složky.

Rekreační užívání marihuany se v zemi stále nedoporučuje a úředníci varují, že každý, kdo bude přistižen při kouření marihuany na veřejnosti, může být obviněn z obtěžování veřejnosti zápachem podle zákona o veřejném zdraví. Hrozí mu tak pokuta až 25 tisíc bahtů (17 tisíc Kč) a tři měsíce odnětí svobody. Na plážích ostrova Ko Samui se však zdá, že výklad zákona je poněkud volnější.

Menu s chutí CBD

V luxusním plážovém klubu Chi Samui na stejnojmenném ostrově, kde se prodává šampaňské Bollinger stejně jako kvalitní francouzská vína po desítkách láhví, nabízí jeho majitel Carl Lamb nejen menu s CBD, ale také otevřeně prodává vysoce účinné vážené konopí i hotové jointy.

Podnikatel, který původně vyzkoušel marihuanu jako lék na své vlastní zažívací problémy, spolupracoval na marihuanovém menu s univerzitou v thajském Čiang Mai. Nyní prodává limonády s CBD, koktejly s marihuanou či oblíbené thajské jídlo Pad Kra Pao také obohacené o konopí. „Když vláda drogu dekriminalizovala, považoval jsem to za začátek povolení i prodeje jointů,“ říká thajský podnikatel.

„Nejdřív jsem trávu kouřil jen tak a v krabici jsem měl jen pár gramů,“ usmívá se a ukazuje velkou černou doutníkovou krabici zásobenou různými odrůdami konopí od 500 bahtů (340 Kč) za gram za Blue Berry Haze po 1 000 bahtů (680 Kč) za gram Lemonade.

Nyní Lamb v Chi prodává 100 gramů marihuany denně. „Lidé ji kupují od 10 hodin dopoledne až do zavíračky,“ říká podnikatel. Dodává, že je nadšený, kolik lidí ji chce vyzkoušet. Obsluhuje rodiče, kteří jsou zvědaví, zda si mohou dát šluka, zatímco si jejich děti hrají v bazénu, bohaté podnikatele, jež si chtějí hotové jointy odnést s sebou, anebo turisty nakupující trávu přímo cestou z letiště. Jak to chápe on, zákon mu zakazuje prodávat marihuanu pouze osobám mladším 25 let nebo těhotným ženám. „Pokud si však někdo stěžuje na zápach, musím okamžitě zavřít,“ dodává.

Skazky o thajském marihuanovém ráji se rychle šíří do celého světa. „Začali nám volat lidé odevšad a ptali se, jestli vážně v Thajsku můžete kouřit marihuanu a je to legální?“ říká Lamb. Podle něj to láká více turistů, kteří do země přicestují. „Lidé si dokonce rezervují místa na Vánoce,“ dodává podnikatel.

Zákonům nikdo nerozumí

Turistický ruch je nyní po dlouhých měsících covidu v Thajsku záležitost číslo jedna. „Dopad pandemie na ostrov byl zničující,“ říká Lamb. Dekriminalizace konopí má podle něj obrovský pozitivní dopad a nyní sem podle něj lze přijet, ležet na pláži a kouřit u toho trávu. „Kdo by nepřijel?“ ptá se s úsměvem.

Stejně nadšený je i Thajec, který na trhu provozuje konopný stánek s názvem Samui Grower. „Je to velmi dobré pro turisty,“ komentuje svůj obchodní záměr. Thajcům se to líbí a on vydělává peníze. Na otázku, zda je to legální, přikyvuje, že ano. „Můžete si trávu koupit a zamířit rovnou na pláž,“ dodává.

Naproti tomu v kamenném Green Shopu nedaleko, který otevírá až příští týden, jsou o něco opatrnější. Jeho majitelé říkají, že zákazníkům budou spolu s rostlinou vydávat i varování, které je má upozornit, že nemají kouřit na veřejnosti. „Není divu, že jsou turisté zmatení,“ říkají majitelé.

Kolem pouličního stánku s marihuanou prochází i 45letý Ir jménem Morris, také hned kupuje několik gramů. „Vůbec jsem netušil, že je to teď takhle legální,“ říká. Ví sice, že ho s jointem můžou zavřít, ale moc se tím nezabývá, přiznává. „Na pláži kouřit nebudu, pokud budou kolem jiní lidé, ale s manželkou si zapálíme v hotelu,“ dodává.

„Zákonům teď nikdo nerozumí. Je v tom velký zmatek, jasno nemá dokonce ani policie,“ říká další z prodejců konopí, který si přál zůstat v anonymitě. Působí v utajení, dodává totiž konopí „farangům“ (farang je thajské označení bílého turisty, pozn. ed.), přičemž dodávky organizují sami hoteloví recepční. „Zatím si dávám pozor, protože zákony jsou nejasné. Turisté o nich nic nevědí. Netuší, že nesmějí kouřit na veřejnosti,“ dodává prodejce.

Pětasedmdesátiletá Američanka Linda, která v Chi otevřeně pokuřuje jointa přímo na ulici, vrtochy zákona vůbec neřeší. „Šedé zóny v Thajsku se nebojím. Stačí být při kouření trávy trochu ohleduplný,“ říká. Sdílení jointa je podle ní naprosto normální, jako když pijete dobré víno s přáteli,“ uzavírá podle The Guardianu Američanka.