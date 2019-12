Ledovka v noci zasáhla několik krajů Česka, dálnice D1 hlásí nehody

Kolem půl deváté ráno policie uzavřela dálnici D1 mezi Kojetínem a Mořicemi na Prostějovsku kvůli několika nehodám.

Silnice v Olomouckém kraji pokryl v sobotu ráno silnice sníh, místy hustě sněží. Některé úseky mohou být namrzlé.

Olomoučtí silničáři hlásí sníh například v okolí Lipníka nad Bečvou či Prostějova. Husté sněžení hlásí silničáři především na Šumpersku a nabádají řidiče k obezřetnosti, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Na tvorbu ledovky kvůli namrzajícím srážkám především v oblasti střední Moravy upozorňují i meteorologové.



Kvůli dešti a nízkým teplotám se ledovka podle silničářů tvoří hlavně na silnicích druhých a třetích tříd na Přerovsku. Silnice tam pokrylo náledí a sjízdné jsou se zvýšenou opatrností, správci cest tam provádějí posyp. Na kluzké silnice upozorňují silničáři i v okolí Prostějova, i tam se především na vedlejších cestách může tvořit kvůli mrznoucímu dešti ledovka, uvádí ŘSD.

Ostatní silnice může pokrývat sníh, hlásí ho silničáři například na D1 u Dolního Újezdu na Přerovsku, na dálnici sněží i v okolí Olomouce. Mrznoucí déšť nebo déšť se sněhem mohou řidiči čekat i ve vyšších polohách Olomoucka.



Husté sněžení hlásí správci cest hlavně na Šumpersku. Na silnicích druhých a třetích tříd tam leží nyní zbytky rozbředlého sněhu, na inertně udržovaných cestách leží slabá vrstva nového sněhu.

Hlavní cesty jsou mokré po chemickém ošetření. I tak jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností, v okrese je silný vítr, sněží a do toho se tvoří mlha, uvádějí správci cest. Sněží i na Červenohorském sedle spojující Šumperk s Jeseníkem. Na Jesenicku je naopak klid, silnice jsou tam mokré, ale se sněhovými přeháňkami. Například na Javornicku se teplota ráno vyšplhala na pět stupňů nad nulou.

Vysočina

Na silnicích kraje Vysočina je ledovka. Silničáři zasahují s 91 sypači, snaží se upravit především hlavní tahy. Na většině území bude dnes pršet, místy bude i déšť se sněhem.



Ledovka se začala tvořit od severozápadu. „Skoro celý kraj máme pod ledem. Jezdí všechny sypače, také mají problémy, provádí opakovaný posyp. Všude jsou problémy s dopravou, ale nikde to není zásadní, že by to stálo a tvořily se kolony,“ řekl dispečer. Kdo z řidičů nemusí, neměl by dnes vyjíždět, dodal.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bude na vysočině v sobotu zataženo, na většině území déšť, zpočátku místy i mrznoucí, ojediněle i déšť se sněhem. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od pěti do osmi stupňů.

Zlínský kraj

Sněžení a kluzké silnice mohou dnes ráno zkomplikovat řidičům jízdu i ve Zlínském kraji. Náledí hlásí správci silnic v části Zlína v Malenovicích zhruba na tříkilometrovém úseku, namrzající vozovky očekávají silničáři postupně i na dalších místech kraje, a to kvůli srážkám přicházejícím ze západu, informuje Ředitelství silnic a dálnic.



Se sněžením musejí nyní řidiči počítat například v oblasti Petrůvky či Luhačovic i na dalších úsecích Zlínska. Sněhové přeháňky se objevují i na Vsetínsku, ve vyšších polohách okresu na silnicích druhých a třetích tříd leží vrstva nového sněhu.

Ostatní silnice jsou většinou suché, silničáři jsou však v pohotovosti. „Od západu přicházejí srážky na celé území okresu, vzhledem k teplotě vzduchu a povrchu očekáváme sněžení a namrzání vozovek,“ upozorňují silničáři na Kroměřížsku.

Na tvorbu ledovky vlivem namrzajících srážek na silnicích a chodnících ve východní polovině ČR upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Odtávat bude podle meteorologů pozvolna s postupným oteplováním od západu.

Pardubický kraj

Ve vyšších polohách Pardubického kraje ráno mohly silnice namrzat a tvořit se ledovka. V horských oblastech ležela na vedlejších silnicích místy slabá vrstva ujetého sněhu.

Řidiči by měli jet opatrně zvláště na menších komunikacích v okolí Lanškrouna, Hlinska, Moravské Třebové, Litomyšle, Svitav a na některých místech v Železných horách. Tam se nejčastěji může tvořit náledí a ledovka.

Ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, místy mrznoucí déšť, teploty od minus pěti do plus pěti stupňů Celsia. Meteorologové na dnešek předpovídají postupně zataženo až oblačno a místy přeháňky, na horách četnější a v polohách nad 900 metrů sněhové. Nejvyšší denní teploty budou mezi pěti až osmi stupni nad nulou, v 1000 metrech na horách kolem plus jednoho stupně Celsia. Vítr bude vát čerstvý, na horách v nárazech 70 až 90 kilometrů v hodině. Odpoledne by měly nárazy větru ustávat.

Liberecký kraj

Sněžilo i v Libereckém kraji. Sněhu napadlo ale jen kolem centimetru, ještě ráno se hlavně v horách objevovaly přeháňky, postupně se ale situace uklidnila a vyjasňuje se. I na hlavních tazích ale mohou ještě ležet zbytky rozbředlého sněhu, silničáři proto doporučují opatrnost. Žádné problémy zatím hlášeny nejsou.

Teploty v Libereckém kraji se dnes ráno pohybují od minus jednoho do tří stupňů. Většinou je polojasno až zataženo bez srážek, vítr fouká jen slabý. Podle meteorologů dnes teploměry vystoupají maximálně k osmi stupňům, hlavně v horách se i přes den mohou objevit sněhové přeháňky.

V sousedním Ústeckém kraji jsou dnes ráno teploty vyšší, od dvou do pěti stupňů. Většinou je oblačno až zataženo, místy může pršet. I tam jsou silnice s opatrností sjízdné. Sněžit by podle meteorologů mohlo přes den jen v oblastech nad 1000 metrů nad mořem.