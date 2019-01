Ledovka brzdí české koleje. SŽDC si najme dieselové vlaky pro vyprošťování

Začátkem loňského prosince ochromila železniční dopravu na hlavní trase z Čech na Moravu ledovka. Kvůli námraze na trolejích v okolí České Třebové zůstaly vlaky poháněné elektrickými lokomotivami v řadě případů stát i několik hodin, než je dorazily vyprostit dieselové stroje. Podobný problém způsobený strženými elektrickými dráty zastavil o dva týdny dříve vlaky vyjíždějící z pražského hlavního nádraží a o den později podobná nehoda vyřadila téměř na celý den elektrický provoz na pražském Masarykově nádraží. Problémy tak podle SŽDC vyřeší pronájem.

Státní Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) chce podobné situaci předejít pořízením dieselových lokomotiv i se strojvedoucími, kteří by v případě poruchy trakčního vedení vyjely zachraňovat nepohyblivé elektrické vlaky. Po více než šestnácti letech od rozdělení státních železnic na dopravce České dráhy a správce kolejí tak bude SŽDC zřejmě mít k dispozici lokomotivy i s personálem. Pronajme si je od některého z železničních dopravců.

V současnosti správa železnic dokončuje návrh dohody, se kterou se plánuje obrátit na vybraného dopravce. „Každopádně to bude formou pronájmu jak hnacích vozidel, tak personálu,“ řekl MF DNES mluvčí správy železnic Marek Illiaš. Kolik vozidel a strojvedoucích si správce kolejí nakonec pronajme, podle něj vzejde až z následných jednání s vybranou společností.

Při nedávných problémech s ledovkou pomáhaly osobním dopravcům lokomotivy nákladní dcery Českých drah ČD Cargo. „Na mimořádnosti v důsledku ledovkové kalamity druhého a třetího prosince roku 2018 poskytlo ČD Cargo v lokalitě Česká Třebová SŽDC celkem šest hnacích vozidel a deset strojvedoucích,“ řekl MF DNES výkonný ředitel nákladního dopravce Tomáš Tóth.

Postrky pro náklad

Podobnou flotilu tentokráte elektrických lokomotiv plánuje SŽDC pronajmout i pro potřeby nákladních dopravců při průjezdu tratí z Brna do Prahy přes Jihlavu a Havlíčkův Brod. S nimi nyní projednává, kolik lokomotiv a na jak dlouhou dobu pronajmout. V ideálním případě by státní lokomotivy mohly začít nákladním vlakům pomáhat zdolávat hornatější havlíčkobrodskou trať od konce letošního roku. Kromě vhodného počtu lokomotiv dohodu komplikuje i maximální délka nákladních vlaků, kterou limituje rozměr odstavných kolejí ve stanicích. Podle státního provozovatele železnic by neměla překročit 530 metrů, což je ale o 200 metrů kratší než mají vlaky projíždějící přes Třebovou.

Podle výkonného ředitele sdružení nákladních dopravců Žesnad. CZ Oldřicha Sládka může omezení délky způsobit, že se přesměrování nákladní dopravy nebude ekonomicky vyplácet. Vozit náklad přes tuto trať se ale nevyplácí už nyní. „I kdyby SŽDC nabídla dopravní cestu zadarmo, náklady na druhou lokomotivu a strojvedoucího budou vyšší než průjezd přes Pardubice a Českou Třebovou,“ uvedl Sládek. Dopravci proto už druhým rokem usilují o to, aby provoz postrkových lokomotiv po dobu rekonstrukce hlavní tranzitní trasy platil stát.

I na této trase ale budou mít nákladní vlaky problém vtěsnat se mezi osobní vlaky. Přestože je v současnosti trať přes Havlíčkův Brod výrazně méně využívaná než severní trasa přes Českou Třebovou, po roce 2020 se na ní kvůli plánovaným výlukám severní trasy přesune významná část osobní dálkové dopravy mezi Prahou a Brnem.