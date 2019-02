Západ Čech v sobotu pokryje ledovka. Silný vítr hrozí na většině území

„Zejména na západě a jihozápadě Čech, kde se teploty v průběhu rána udrží pod bodem mrazu, se na prochlazeném povrchu bude vytvářet slabá ledovka,“ upozorňuje ČHMÚ.

Na silný vítr by se v sobotu měli připravit lidé ve Frýdlantském výběžku a v oblasti Jeseníků a Beskyd, zejména na severní závětrné straně hor. V nárazech může foukat rychlostí až 70 kilometrů v hodině, na hřebenech hor ještě zhruba o 20 kilometrů rychleji. Lidé by proto měli omezit horské túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií. V sobotu odpoledne bude vítr postupně slábnout.

Výstraha před silným větrem platí pro: Liberecký kraj (Frýdlant), Olomoucký kraj (Jeseník, Šumperk), Moravskoslezský kraj (Bruntál, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, Kopřivnice, Krnov, Nový Jičín, Opava, Rýmařov, Třinec, Vítkov)

Výstraha před ledovkou platí pro: Plzeňský kraj, Karlovarský kraj

Varování meteorologů před silným větrem platí pro sobotu od od pěti hodin ráno do čtyř hodin. Výstraha se týká okresů Liberec, Jeseník, Šumperk, Bruntál, Frýdek-Místek, Nový Jičín a Opava.

Sjízdnost silnic komplikovala ledovka i v pátek ráno

V pátek ráno komplikovala dopravu ledovka a vrstvy namrzlého sněhu. Problémy se vyskytovaly v Libereckém, Královéhradeckém, Olomouckém, Pardubickém kraji a na Vysočině. Ve Středočeském kraji navíc ztížila dopravu hustá mlha.

V poledních hodinách je už situace podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na většině území stabilizovaná. Na území České republiky už se ledovka nevyskytuje. „Problémy hlásí pouze jedna stanice, ale jinak jsou v Česku už silnice sjízdné bez větších problémů,“ uvedl ČHMÚ pro iDnes.