Zámek v Lánech exkluzivně: podívejte se do míst, kam smí jen vyvolení

Den otevřených dveří Vánočně vyzdobený zámek Lány mohou zájemci navštívit o víkendech 9. až 11. a 16. až 18. prosince. Otevírací doba je v pátky od 12 do 16, v soboty a neděle od 10 do 16 hodin. Návštěvníci mohou do zámeckého areálu vstoupit hlavní branou. Vstup je zdarma. Neplacené parkování je zajištěno do vyčerpání kapacity parkoviště naproti zámku a v areálu Školního zemědělského podniku Lány. Interiéry zámku jsou otevřeny během mandátu prezidenta Zemana, tedy za posledních 10 let, teprve podruhé.