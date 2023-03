Mít prezidenty za sousedy je pro nás normální, říká někdejší starosta Lán

Zámek v Lánech, letní sídlo československých a českých prezidentů, si oblíbil už Tomáš Garrigue Masaryk. Jeho ostatky spočívají v hrobce na zdejším hřbitově. V zámku příležitostně přebývali i jeho následovníci. Miloš Zeman si Lány oblíbil natolik, že se po skončení svého mandátu ze zámeckých komnat odstěhoval jen do několik set metrů vzdáleného nového rodinného domu. Nyní právo využívat zámek náleží Petru Pavlovi. Masaryk a Klaus jsou čestnými občany Lán. A aby toho nebylo málo, neúspěšný kandidát na prezidenta Karel Schwarzenberg zase čestným členem zdejšího sboru dobrovolných hasičů. Karlu Skleničkovi, který byl starostou Lán čtyři volební období, se z tolika prezidentů hlava netočí. Zvykl si.

Kdysi jste prohlásil, že Lány si na prezidentskou obec nehrají. Přesto nelze vzájemné soužití obce a prezidentů úplně pominout.¨

Lány jsou vesnicí jako každá jiná. Jenom tady prostě je letní sídlo hlav státu a lánská obora. Spousta lidí si myslí, že jsme kvůli tomu ve výhodě. Ale to vůbec není pravda. My místní se na to díváme jinak. Skutečnost je taková, že prezidentská kancelář je příspěvkovou organizací státu a ze zákona nemůže své prostředky poskytovat na rozvoj obce a jejího majetku. Překvapuje mě, že to nechápou ani někteří mí bývalí kolegové starostové. Mají představu, že když v rozpočtu Lán chyběly peníze, zabušil jsem na zámeckou bránu a čekal s nataženou rukou.