Sexuální roboti jsou budoucnost, možnost pro pedofily i nesmělé, říká etik

Uvádíte, že robotizace je dalším krokem ve vývoji lidské sexuality. Jaký byl vývoj dosud?

Dějiny lidské sexuality jsou do 60. let 20. století víceméně nudné. Tehdy došlo k sexuální revoluci a oddělení sexu od vztahu, ke zdůraznění potěšení. Sex už se ve většinové společnosti nechápe jako nástroj plození potomků. To, co se objevilo od 60. let a dál, je také vstup moderních technologií do sexuálního života. Jsou to různé vibrátory, dilda a další sofistikovaní panáci či panny... Až k sexuálním robotům. Ti nyní v pravém slova smyslu neexistují, i když už vznikly firmy, které na nich mají postavený marketing. Jedná se však spíše o hyperrealistické panáky či panny, kteří mají jakousi základní schopnost komunikace, ale ne inteligence. Sexuální robot bude mít mnohem pokročilejší umělou inteligenci.

Ženských robotů se vyrábí více než mužských. Z našeho průzkumu vyplynulo, že ženy jsou k sexu s roboty výrazně skeptičtější. David Černý etik a spoluautor průzkumu