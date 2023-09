Kvilda brojí proti stavbě rekreačního centra, pozemky vlastnil bývalý starosta

Mohl to udělat jen díky souhlasu obce, který přišel jen rok po prodeji starostova domu a udělal změnu plánu, co na pozemcích mohlo vyrůst. Kvilda se teď podobné výstavbě brání a urychleně schválila velmi neobvyklou a v podstatě úplnou stavební uzávěru. Teď v obci nevyroste nic, co už dnes nemá stavební povolení, dokud nebude schválen nový územní plán. Obří stavbu rekreačního centra ale zastavit už nedokáže. Naproti tomu řada majitelů pozemků obci hrozí kvůli uzávěře žalobami.