Řeknu, že jsi gay, hrozil muž poslanci KSČM. Soudy se politika zastaly

Na případ upozornil server Česká justice. Nejvyšší soud zamítl dovolání odsouzeného M. M., kterého soudy nižší instance uznaly vinným z trestného činu vydírání.

Muž před čtyřmi lety vyhrožoval komunistickému poslanci tím, že médiím zveřejní materiály, které odtajní jeho homosexualitu. M. M. nižším soudům sdělil, že má zakázku od několika osob na politikovu diskreditaci. Proto se zaměřil na poslancův intimní život, jehož zveřejnění by mohlo vést k veřejnému ponížení. Muž tvrdil, že zjistil, že si politik zve do poslaneckého bytu placeného z veřejných peněz mladé homosexuální partnery.

Po politikovi požadoval zaplacení finanční částky 675 tisíc korun. Ten však zaplatit odmítl a obrátil se na policii. Ta muže před další schůzkou zatkla. Muž si ve vězení odpykává tříletý trest. Musí také zaplatit 150 tisíc pokutu a propadl mu mobilní telefon. V zamítnutém dovolání namítal, že nedošlo k naplnění všech podstatných znaků trestného činu.

Podle soudu by informace vedly k diskreditaci

Redakce iDNES.cz jméno dotyčného komunistického poslance zná, jeho jméno ale vzhledem k citlivosti případu nezveřejní. „Žaloba byla na finanční vydírání. Mám zadostiučinění, že člověk, který je recidivista a živí se vydíráním, je potrestán,“ reagoval bývalý politik.

„Zveřejnění uvedených skutečností by u poškozeného jako poslance za komunistickou stranu vedlo k jeho zostuzení a diskreditaci přinejmenším v jeho osobním a rodinném životě, a vedle toho by jej mohlo poškodit i v jeho politickém postavení,“ uvedli soudci v usnesení.

Podle Nejvyššího soudu může mít zveřejnění takové informace „neblahý, zásadně tíživý nebo hanobící účinek zejména na osoby politicky či jinak veřejně činné, obzvláště v případě, když ji taková osoba sama veřejnosti nepřiznala.“

„Zejména tato možnost, že by na veřejnost vyšly podrobnosti z jeho homosexuálního života, mohly představovat ve své intenzitě ztrátu důvěry a zájmu voličů poškozeného. V případě tohoto mandátu je to především důvěra občanů, která se vytváří osobním přístupem a příkladem, a její ztráta představuje i oslabení politického vlivu, a proto může mít pro poškozeného dopad ve smyslu jiné těžké újmy,“ odůvodnil Nejvyšší soud.

Komunisté chtějí manželství pro všechny

Ve Sněmovně se čeká na schválení novely, která by umožnila vstupovat do manželství i párům stejného pohlaví. Homosexuálové by tak měli mít stejná práva a povinnosti, jako mají žena a muž v manželství. Registrované partnerství, do něhož mohou homosexuálové vstupovat nyní, by jako institut zaniklo.

Novelu podepsalo 46 poslanců ze šesti sněmovních klubů, konkrétně ANO, Pirátů, ČSSD, TOP 09, STAN a právě KSČM.

„Já jsem spolu signoval tento návrh zákona, takže pochopitelně si přeji jeho klidné, ale včasné projednání, a doufám, že na tento zákon nebude uvalena nějaká obstrukční taktika a že se brzo dočkáme. Já si myslím, že ten zákon nepřináší žádné nebezpečí nikomu, ale některým lidem může pomoct,“ uvedl k novele například komunistický poslanec poslanec Jiří Dolejš.