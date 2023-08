Čech unikal v USA dvacet let trestu za křivou výpověď o vraždě, teď sklapla past

Po skoro třiceti letech od smyšleného svědectví v případě vraždy byl v pátek do Česka převezen z USA muž odsouzený za křivé obvinění. Ačkoli policisté už zhruba dvacet let přesně věděli, kde se uprchlík nachází, vydání nyní jednapadesátiletého muže do Česka komplikovalo i to, že na útěku získal americké občanství.