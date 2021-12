KOMENTÁŘ: Sorry, ten váš diskutér exnul. Sbalte si jeho věci a odneste si je

Opravdu jsme klesli tak hluboko, že se tohle probírá jako vážný a rozšířený problém? To se opravdu najdou takoví hlupáci, kteří, když se dostanou na covidovou jednotku nebo do sanity, jsou na zdravotníky drzí třeba kvůli otázkám na očkování? Opravdu jich je tolik, že hejtman apeluje? Jasně, troubu, který se tváří překvapeně, jen dělám. Odpověď znám. Měl jsem však za to, že nejde o problém všeobecný a tak vážný. Ale evidentně jsme klesli hluboko.

Vnímáte stádo, jež je schopno psát moudra typu „práce jako práce, ať personál nemocnic maká, a jestli se mu to nelíbí, ať táhne do Lidlu“? Jeden by měl chuť takové diskutéry nechat chvíli v nemocnici, která zkolabovala.