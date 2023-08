Pro nás je Krejčíř stále uprchlý, vysvětlil soud, proč zamítl žádost o nový proces

„Návrh odsouzeného Radovana Krejčíře na zrušení pravomocných rozsudků byl zamítnut, neboť okolnosti rozhodné pro posouzení trvání důvodů pro vedení trestního řízení proti odsouzenému jakožto proti uprchlému se nikterak nezměnily,“ uvedla mluvčí pražského městského soudu Štěpánka Tykalová.

„Důvody pro vedení trestního řízení proti odsouzenému jako proti uprchlému soud spatřuje zejména v tom, že stávající situace odsouzeného, kdy se nachází ve výkonu trestu v Jihoafrické republice, je důsledkem jeho původního záměru, a tedy záměru vyhýbat se trestnímu řízení vedenému proti jeho osobě v České republice pobytem v cizině,“ vysvětlila.

„Přestože je současný pobyt odsouzeného znám, tento - vzhledem k tomu, že se nachází ve výkonu trestu odnětí svobody v JAR - není dostupný pro orgány činné v trestním řízení v ČR. Proces jeho vydání není v současné době ani zdaleka uzavřen, a nelze tak v dohledné době očekávat vydání odsouzeného do ČR k výkonu zdejším soudem pravomocně uloženého trestu odnětí svobody,“ doplnila.

Soud o Krejčířově žádosti rozhodl na konci července na neveřejném zasedání. Pokud by Krejčíř se svým požadavkem uspěl, dosavadní český pravomocný odsuzující verdikt by se zrušil a český soud by musel provést nové hlavní líčení.

Krejčíře začaly české úřady na přelomu tisíciletí stíhat kvůli hospodářské trestné činnosti. Na to, že usiluje o otevření svých českých kauz, upozornil v polovině července deník Právo. Napsal, že podnikatel se chce u českého soudu bránit osobně.

U uložení patnáctiletého trestu z roku 2018 přítomen nebyl. V roce 2005 totiž před policejním vyšetřováním uprchl z Česka. V Jihoafrické republice žije od roku 2007, od té doby také Česko usiluje o mužovo vydání. Za mřížemi v JAR je Krejčíř od listopadu 2013, a to na 35 let. V Africe čelí i několika dalším obviněním.

Patnáctiletý souhrnný trest zahrnuje vedle pokusu o vytunelování Čepra také přípravu vraždy celníka, řízení organizovaného zločineckého gangu a padělání peněz i směnek a také dřívější odsouzení za půlmiliardový daňový únik, podvody, zpronevěru a další činy.